Panamá, 07 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: Prueba idónea; escudo de privilegios en la Asamblea

    Redacción de La Prensa

    La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de archivar cinco denuncias contra diputados vuelve a encender un viejo debate en la vida institucional panameña: ¿se trata de justicia o de impunidad? Resulta llamativa la celeridad con la que el Pleno resolvió algunos de estos expedientes, contrastando con la lentitud que caracteriza otros procesos de alto interés público. Los artículos 487 y 488 del Código Procesal Penal se han convertido en un escudo que exige una prueba idónea que rara vez puede ser aportada por quienes presentan las denuncias. Este patrón de impunidad refleja un pacto tácito entre la Corte y la Comisión de Credenciales de la Asamblea: un acuerdo de no agresión que inicia y termina produciendo impunidad. Bajo este mecanismo, las investigaciones de fondo quedan bloqueadas y la percepción de privilegio crece en la opinión pública. La democracia exige igualdad ante la ley, transparencia y rendición de cuentas; no privilegios disfrazados de formalidad jurídica que socavan la confianza ciudadana.


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Llegan a Panamá aeronaves de Estados Unidos en medio de tensiones entre Washington y Caracas. Leer más
    • Meduca convoca a sesión extraordinaria para separar secretaria ejecutiva de Coneaupa. Leer más
    • Ministerio Público abre investigación: Héctor Brands tendrá que responder por casi $28 millones depositados en cuentas bancarias. Leer más
    • Calendario escolar 2025: cuándo será la próxima semana de vacaciones para los estudiantes. Leer más
    • Jubilación en la CSS: Requisitos para jubilarse y acceder a la pensión por vejez. Leer más
    • Estados Unidos pide a más de 250,000 venezolanos ‘prepararse’ para salir del país en noviembre. Leer más
    • Jubilados y pensionados: así funcionan los beneficios y descuentos en Panamá. Leer más