Hoy por hoy: Prueba idónea; escudo de privilegios en la Asamblea

La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de archivar cinco denuncias contra diputados vuelve a encender un viejo debate en la vida institucional panameña: ¿se trata de justicia o de impunidad? Resulta llamativa la celeridad con la que el Pleno resolvió algunos de estos expedientes, contrastando con la lentitud que caracteriza otros procesos de alto interés público. Los artículos 487 y 488 del Código Procesal Penal se han convertido en un escudo que exige una prueba idónea que rara vez puede ser aportada por quienes presentan las denuncias. Este patrón de impunidad refleja un pacto tácito entre la Corte y la Comisión de Credenciales de la Asamblea: un acuerdo de no agresión que inicia y termina produciendo impunidad. Bajo este mecanismo, las investigaciones de fondo quedan bloqueadas y la percepción de privilegio crece en la opinión pública. La democracia exige igualdad ante la ley, transparencia y rendición de cuentas; no privilegios disfrazados de formalidad jurídica que socavan la confianza ciudadana.