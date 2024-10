Hoy por Hoy: Que Martinelli acate su sentencia

Escuchar audio noticia

El debate sobre la admisión de un recurso de inconstitucionalidad que busca revocar una sentencia en firme contra Ricardo Martinelli es un tema ya agotado. Tanto expertos como exmagistrados han reiterado que Estados Unidos dejó claro que este recurso ya no es aplicable, dado que Martinelli salió del país después de ser juzgado. Además, la justicia panameña ha revisado este argumento en múltiples ocasiones, concluyendo siempre lo mismo: Martinelli ya no está protegido por dicho principio. La sociedad panameña no necesita más dilaciones en este proceso. La Corte Suprema de Justicia tiene la responsabilidad de garantizar el debido proceso, asegurando los derechos del acusado, como lo ha hecho en este caso; pero también debe cumplir con su deber de hacer efectiva la certeza del castigo. Es momento de que se acate la sentencia de 10 años de prisión dictada en el caso New Business. No se trata de perseguir a una persona que se ha refugiado en la embajada de una dictadura para evitar la justicia, sino de reafirmar el principio de que nadie está por encima de la ley.