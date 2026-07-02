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    Exclusivo
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: ¿Quién dirige la orquesta?

    Redacción de La Prensa

    Cierto, la Constitución habla de “armónica colaboración”, pero el espectáculo de ayer en el Palacio Justo Arosemena sugiere que la partitura cambió: Ejecutivo y Legislativo tocaron la misma melodía... sin director visible.

    La elección de la nueva directiva de la Asamblea, precedida por reuniones del Ejecutivo con bancadas clave, reacomodos de última hora y abstenciones con sabor a traición, no solo define una votación: proyecta el clima del tercer año de gobierno.

    El segundo intento de presidir el Legislativo, con el coro burocrático de aplausos en las gradas, se convirtió en la expresión más visible de un poder político que opera bajo un esquema de coordinación entre instituciones, donde las fronteras entre Ejecutivo y Legislativo parecen cada vez más difusas.

    ¿Qué se negoció para consolidar esas mayorías?

    Recordemos que durante meses han circulado proyectos de ley sobre perdones y amnistías que chocan con el marco constitucional y las leyes vigentes.

    Al final, la armónica colaboración suena cada vez más afinada... pero en democracia no basta con la música: hace falta saber quién la compone, quién la dirige y, sobre todo, quién la vigila.

    Y ahí, la ciudadanía —junto a lo que queda de fiscalización del poder— sigue siendo el contrapeso vital que no puede desafinar.

    Redacción de La Prensa

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