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Mientras el país aún recoge los pedazos de uno de los peores desastres naturales de su historia, la Asamblea concentra su atención en acelerar la discusión de las modificaciones al Código Electoral. A pesar de que diversos sectores han solicitado que el documento sea devuelto a primer debate y de que el Tribunal Electoral, proponente de la iniciativa, ha advertido que los cambios introducidos hasta ahora representan un “retroceso para el sistema electoral panameño”, los defensores de este entuerto han cerrado filas en torno a los aspectos que, precisamente, han generado el repudio de los ciudadanos. Peor aún, amenazan con seguir desnaturalizando la propuesta original con disposiciones que eliminen el subsidio electoral de todos los partidos. Aunque desde lejos la idea podría parecer edificante, un acercamiento revela que esa medida solo beneficiará a quien le sobra el dinero (y a los contratistas-donantes), no a la sociedad y mucho menos a los candidatos con menos recursos económicos. De nada sirve que nuestra Constitución señale que nuestro gobierno es republicano, democrático y representativo si hay diputados que no creen en la democracia ni nos representan.