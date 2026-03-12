Panamá, 12 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: Réplica sí, abuso no

    Redacción de La Prensa

    En la comisión de Gobierno de la Asamblea se discute un proyecto de ley que pretende endurecer las reglas sobre réplicas de las personas que se sientan afectadas por noticias inexactas o agraviantes en los medios, a fin de exigir rectificaciones. Cuando se trata de casos como esos, los medios deben corregir. Pero cuando un funcionario o ciudadano ha sido contactado de antemano para dar su versión y no quiere hacerlo, surge una pregunta inevitable: ¿se supone que luego el medio debe darle la misma prominencia, en el mismo espacio donde apareció la noticia, si decide replicar después sin haber respondido a las preguntas formuladas por el periodista?

    Eso parece abusivo. El proyecto incluso establece que la respuesta del agraviado puede ser “razonablemente mayor”, según las circunstancias, restándole margen de decisión al medio y ordenando dónde debe publicarse la réplica.

    Pero hay un problema más profundo. Cuando una ley obliga a los medios a publicar versiones que no forman parte de su propio proceso informativo, termina limitando el derecho de informar. No se trata solo de corregir errores, sino de imponer un relato que puede diluir el efecto de la noticia. El resultado es que la información pierde fuerza y el lector queda ante dos versiones contrapuestas, preguntándose a cuál creerle.

    Si van a dar lecciones de moralidad, empiecen en su propia casa.


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • El negocio secreto en la ATTT que concretó el operador de Gaby Carrizo. Leer más
    • Publican lista de preseleccionados para las becas de concurso 2026 del Ifarhu. Leer más
    • La naviera china Cosco Shipping deja de usar el puerto de Balboa. Leer más
    • Becas del Ifarhu 2026: documentos que deben entregar los preseleccionados. Leer más
    • Los nexos familiares y la disputa millonaria por la concesión del revisado vehicular digital. Leer más
    • Donante de Cortizo, vinculado a proyecto turístico paralizado por daño ambiental en Punta Chame. Leer más
    • Embalses del Canal de Panamá están en niveles históricos, pero vigilan una nueva amenaza. Leer más