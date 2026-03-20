Hoy por hoy: Río Indio: gestión que marca el estándar

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

El proyecto de río Indio no solo responde a una necesidad estratégica: garantizar agua para la población y la operación del Canal. También se ha convertido en una prueba de cómo el Estado puede ejecutar iniciativas complejas con orden, transparencia y participación.

La Autoridad del Canal de Panamá ha replicado, en este proceso, una fórmula ya probada durante la ampliación: planificación técnica, diálogo con las comunidades y reglas claras antes de la ejecución. En un país donde la desconfianza hacia la gestión pública es frecuente, este enfoque introduce un estándar distinto.

El avance del proceso de reasentamiento, con mesas de concertación, criterios definidos y acompañamiento social, evidencia que es posible hacer las cosas bien, incluso en proyectos sensibles. Aun cuando en el camino no han faltado voces que intentan capitalizar la incertidumbre, el proceso ha mantenido su curso institucional.

Reconocerlo no implica ignorar los desafíos que aún existen. Implica, más bien, entender que la buena gestión pública no es una excepción, sino un modelo replicable. Río Indio, en ese sentido, deja una lección: podemos hacerlo bien.