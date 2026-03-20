Panamá, 20 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: Río Indio: gestión que marca el estándar

    Redacción de La Prensa
    Hoy por hoy: Río Indio: gestión que marca el estándar
    Río Indio.

    El proyecto de río Indio no solo responde a una necesidad estratégica: garantizar agua para la población y la operación del Canal. También se ha convertido en una prueba de cómo el Estado puede ejecutar iniciativas complejas con orden, transparencia y participación.

    La Autoridad del Canal de Panamá ha replicado, en este proceso, una fórmula ya probada durante la ampliación: planificación técnica, diálogo con las comunidades y reglas claras antes de la ejecución. En un país donde la desconfianza hacia la gestión pública es frecuente, este enfoque introduce un estándar distinto.

    El avance del proceso de reasentamiento, con mesas de concertación, criterios definidos y acompañamiento social, evidencia que es posible hacer las cosas bien, incluso en proyectos sensibles. Aun cuando en el camino no han faltado voces que intentan capitalizar la incertidumbre, el proceso ha mantenido su curso institucional.

    Reconocerlo no implica ignorar los desafíos que aún existen. Implica, más bien, entender que la buena gestión pública no es una excepción, sino un modelo replicable. Río Indio, en ese sentido, deja una lección: podemos hacerlo bien.


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Lugares de venta de las Agroferias del IMA para este jueves 19 de marzo. Leer más
    • Becas 2026: el Ifarhu anunciará en abril el cronograma para entrega de documentos. Leer más
    • Panamá y Costa Rica firman acuerdo clave para impulsar tren Panamá-David. Leer más
    • Nueva carretera ecológica incluirá pasos de fauna y conectará Costa Arriba de Colón. Leer más
    • Caso Odebrecht: Aaron Mizrachi debe enfrentar juicio. Leer más
    • Panamá cae ante Costa Rica en Premundial Sub-17. Leer más
    • PASE-U 2026: recibo de matrícula es el requisito principal para recibir el pago. Leer más