Panamá, 11 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: San Francisco, espejo del caos urbano

    Redacción de La Prensa

    San Francisco se ha convertido en el ejemplo más notorio del caos urbanístico de la capital. Sus calles congestionadas, la saturación de los servicios públicos, la reducción relativa y la desconexión de las áreas verdes, junto con los problemas de drenaje, muestran lo que ocurre cuando la planificación se subordina a la improvisación y a los intereses particulares.

    El reciente debate sobre el Plan de Ordenamiento Territorial expone esas grietas: se plantea cambiar zonificaciones residenciales consolidadas para abrir paso a más comercios y servicios, como si la respuesta al desorden fuera añadirle más presión a un corregimiento ya sobrecargado. Lo que se promete como modernización podría terminar deteriorando aún más la calidad de vida.

    La ciudadanía lo advirtió en las audiencias: sin participación real, el proceso carece de legitimidad. No basta con abrir un salón y contabilizar votos; se requiere escuchar y atender a quienes padecen las consecuencias de un modelo urbano agotado.

    San Francisco no puede ser condenado al colapso. Planificar con responsabilidad y participación auténtica es el único camino.


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Meduca define calendario escolar 2026: clases iniciarán el 2 de marzo. Leer más
    • Calendario escolar 2025: cuándo será la próxima semana de vacaciones para los estudiantes. Leer más
    • Panamá sacó un decepcionante empate y el Mundial se aleja. Leer más
    • Moody’s advierte que Panamá está al filo de quedarse sin grado de inversión por el manejo de la deuda. Leer más
    • Lo bueno, lo malo, lo feo y lo temible de la segunda fecha en el grupo de la selección de Panamá. Leer más
    • Las barreras jurídicas a la reapertura de la mina. Leer más
    • Mulino designa a Gisela Agurto y Carlos Villalobos como magistrados de la Corte Suprema. Leer más