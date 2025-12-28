Panamá, 28 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: San Miguelito entre desechos

    Redacción de La Prensa

    San Miguelito cierra el año rodeado de bolsas rotas, aceras convertidas en vertederos improvisados y un olor persistente que retrata una crisis que no es nueva, pero que en diciembre se agrava. El aumento estacional de los desechos, propio de las fiestas y el consumo, ha desbordado un sistema frágil, con efectos visibles en la vida diaria. La acumulación de basura no solo degrada el entorno: pone en riesgo la salud pública, al favorecer la proliferación de vectores y la posible aparición de enfermedades. El ciudadano queda atrapado entre la burocracia, el mal servicio y una deficiente administración contractual. Las responsabilidades son compartidas. El Municipio debe planificar con mayor anticipación y asegurar transiciones ordenadas. El Gobierno Central, que avaló la contratación temporal, debe acompañar sin demora. Y la Contraloría General de la República tiene un rol clave: el refrendo oportuno no es un favor, sino un deber cuando los procesos cumplen la ley. La basura no espera trámites. Su mala gestión profundiza la pobreza, transmite mala imagen y erosiona la dignidad de quienes viven en condiciones ya vulnerables.

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Precios de los combustibles registran baja desde este viernes 26 de diciembre. Leer más
    • Ifarhu prevé pagar el tercer PASE-U 2025 a partir de enero de 2026. Leer más
    • El ‘efecto rebote’ de los aranceles de Estados Unidos que golpea a los exportadores panameños. Leer más
    • Carrizo recurre a la Corte Suprema para detener secuestro de cuentas y propiedades. Leer más
    • Snowland Panamá anuncia la cancelación oficial del evento. Leer más
    • Caso Conades: ordenan detención a representante de empresa por presunto peculado en Cero Letrinas. Leer más
    • El largo historial judicial de la familia Ferrufino. Leer más