Panamá, 13 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: saneamiento judicial

    Redacción de La Prensa

    La decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de despedir a dos magistrados, integrantes del Tribunal Superior de Apelaciones —tras reprochables acciones que reafirmaban las sospechas de que no existe la imparcialidad de la judicatura— es digna de elogio, pues desde hace mucho tiempo era necesario examinar muchos de los fallos emitidos por estos altos funcionarios. La Corte Suprema de Justicia tiene el deber de sanear los despachos judiciales de intereses personales o de terceros cuando buscan cambiar el curso natural de un proceso, siempre respetando los derechos que tienen los investigados, pero firme en sus objetivos.

    La justicia panameña tiene una de las peores imágenes de la región, precisamente, por actuaciones que rayan en el fraude judicial, que obviamente no pasan inadvertidas para el ojo entrenado. Los escándalos por compra de sentencias, por favoritismo, por intereses de terceros o por política han sacudido este órgano del Estado desde hace décadas y, precisamente, las acciones que están tomando ahora los magistrados de la Corte Suprema nos dan esperanzas de que no todo está perdido, que aún se puede salvar uno de los principales pilares de nuestra democracia.

    Redacción de La Prensa

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Gasolina y diésel bajan de precio este viernes en todo el país. Leer más
    • El aumento de la retención de buques en China acelera el éxodo del registro panameño. Leer más
    • Cepanim: MEF comenzará entrega a beneficiarios desde el 15 de junio. Leer más
    • Pleno de la Corte suspende a dos magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones. Leer más
    • La CSS pagará $2.4 millones por un seguro contra errores u omisiones de directores y asesores. Leer más
    • Grupo Athanasiadis Ramos recibe visita del embajador de EE. UU. Kevin Marino Cabrera.. Leer más
    • Contralor: ‘Aquí no hay un tema de Contraloría; la Unachi no tiene recursos para pagar’. Leer más