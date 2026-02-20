Panamá, 20 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: secretismo judicial

    Redacción de La Prensa

    Hace escasos días, conocimos dos acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, que decidió mantener el acceso restringido a las actas del pleno y el registro de personas que ingresan o egresan de las dependencias judiciales o administrativas del Órgano Judicial.

    ¿Por qué este secretismo? Los panameños, teniendo acceso a esta información, podríamos tener una idea clara de quiénes son los lobistas, de los que tienen acceso a los magistrados –y sus sentencias–, de cómo se cuecen las habas en el pleno; de quiénes se esconden detrás de la mayoría para defender lo que abiertamente buscan que se apruebe o rechace.

    Los magistrados actúan con la transparencia de un político, cuando son ellos los que deben poner el ejemplo de transparencia. Por eso, las reacciones no se han hecho esperar: se puede esperar que la fase deliberativa de una sentencia deba ser restringida, pero no justifica una conducta que priorice el secretismo sobre la rendición de cuentas.

    Si ellos lo exigen a los demás, ¿cómo es que no pueden actuar de la misma forma? No es la primera vez que los magistrados hacen esto: ya lo hicieron hace diez años. Entonces, ¿cómo esperar un cambio si nada cambia?

    Redacción de La Prensa

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Bono permanente 2026: Cuánto y cuándo lo recibirán los jubilados y pensionados. Leer más
    • Cepadem: requisitos y pasos para cobrar tras el fallecimiento del titular. Leer más
    • Cepadem: dónde consultar el listado y cómo retirar su cheque. Leer más
    • Panamá Ports: una inconstitucionalidad que no extraña. Leer más
    • AMP aclara que el buque petrolero Verónica III no navega bajo bandera panameña desde 2024. Leer más
    • Panamá ‘mantiene’ veto a empresas europeas en licitaciones públicas tras ratificación de la UE: Mulino. Leer más
    • Pago a jubilados y pensionados: segunda quincena de febrero se paga esta semana. Leer más