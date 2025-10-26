Hoy por hoy: Segundas oportunidades para todos

Exclusivo Suscriptores

En una sociedad marcada por las desigualdades, la historia de las jóvenes del Centro de Custodia y Cumplimiento Resistencia Femenina es una llamada urgente a la reflexión. El país les falló, pero ahora, la sociedad les brinda una nueva oportunidad a través de programas de rehabilitación que promueven el perdón y la reconstrucción personal. Sin embargo, este acto de redención debería ser un recordatorio de cuántos otros, quizás invisibles para nosotros, nunca reciben esa segunda oportunidad. La pregunta es, ¿qué hemos hecho por prevenir que más jóvenes lleguen a estos centros? En una nación con profundas desigualdades sociales, el trabajo preventivo se vuelve esencial. Si no brindamos oportunidades equitativas desde el principio, si no construimos redes de apoyo y educación, entonces no solo fallamos a los que han caído en el sistema, sino a toda una sociedad. No se trata de dar una oportunidad a unos pocos; se trata de garantizar un futuro para todos. Que la historia de estas jóvenes sea el inicio de un cambio en nuestra sociedad, donde las segundas oportunidades no sean un lujo, sino un derecho para todos.