Panamá, 25 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: Seguros privados: desigualdad en el Estado

    Redacción de La Prensa

    La contratación de seguros privados no solo refleja un gasto significativo, sino que pone de manifiesto una desigualdad en la distribución de los recursos dentro del Estado. Este beneficio llega a ciertos funcionarios que, por su posición institucional, han logrado acceder a él.

    El personal del Órgano Judicial, del Ministerio de Seguridad y la Superintendencia de Bancos de Panamá, por ejemplo, gozan de seguros privados, mientras otros sectores fundamentales, carecen de los recursos básicos. Esta situación genera que tengamos funcionarios de dos clases: los que tienen el privilegio y los que no.

    Peor aún, la práctica equivale a gastar doblemente, pues mientras se financian seguros privados con fondos estatales, se sigue destinando presupuesto a la Caja de Seguro Social y al Ministerio de Salud sin exigirles mejoras sustanciales. Antes de cargar con ese doble gasto, la prioridad debería ser fortalecer el sistema público que atiende a la mayoría de la población.


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Gobierno busca el dinero para pagar bono de $50 a jubilados y pensionados. Leer más
    • Corte no admite amparo contra orden de Meduca de retener salarios a docentes que participaron de huelga. Leer más
    • CSS responde por retraso del bono de $50 a jubilados: ‘No está en nuestras manos’. Leer más
    • Sábado Picante: Un viaje en los rieles de la incertidumbre. Leer más
    • Jubilados no han recibido bono de $50 de agosto; CSS espera aprobación del MEF. Leer más
    • Dónde estarán las agroferias del IMA el 21 de agosto: horarios y sedes. Leer más
    • Saúl Méndez, Genaro López, Jaime Caballero y Erasmo Cerrud, entre los aspirantes a la directiva del nuevo partido de izquierda. Leer más