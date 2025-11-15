Panamá, 16 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: Sin mantenimiento se pierde la inversión

    Redacción de La Prensa

    El Metro de Panamá es ya la columna vertebral del transporte urbano de la ciudad capital. Cada día mueve a cerca de 400 mil personas y sostiene buena parte de la dinámica económica de la capital. Sin embargo, su continuidad depende de algo tan básico como impostergable: el mantenimiento. La Línea 1 acumula 12 años de operación y trenes con al menos 1.3 millones de kilómetros recorridos. Esa realidad exige inversiones inmediatas, no discursos. Los cerca de 80 millones de dólares requeridos para rehabilitar equipos, infraestructura y sistemas no son un lujo; son la garantía de que el país no enfrentará fallas más costosas y riesgosas en el futuro. Postergar estos recursos —como ya lo evidencian las deudas acumuladas y las incidencias recientes— solo multiplica el problema. Un sistema que transporta a cientos de miles de panameños no puede depender de remiendos presupuestarios. Su mantenimiento es una prioridad nacional.


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Decomisan cerca de 13.5 toneladas de droga en aguas del Pacífico panameño; la carga está valorada en $200 millones. Leer más
    • La ruta y los dueños del Oceanic Tug, la nave incautada con $200 millones en droga. Leer más
    • Las Agroferias del IMA estarán abiertas este viernes 14 de noviembre; estos son los puntos de venta. Leer más
    • Subirán los precios de las gasolina a partir de este viernes 14 de noviembre. Leer más
    • IMA: lugares y horario de las Agroferias para este jueves 13 de noviembre. Leer más
    • Aduanas destituye a 200 funcionarios por presunta corrupción, crimen organizado y falta de idoneidad. Leer más
    • Gobierno inspeccionó el call center Alorica cuatro veces en 2025 tras denuncias, confirma la ministra de Trabajo. Leer más