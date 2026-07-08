Panamá, 08 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 08 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: sin más privilegios

    Redacción de La Prensa

    El debate llegó. Y era necesario. Durante años, la ciudadanía ha reclamado reglas más estrictas para la Asamblea Nacional. Ahora los diputados tienen la oportunidad de responder con hechos, no con discursos. La reforma al reglamento interno de la Asamblea debe incluir los cambios que más exige el país. El primero es simple: quien no trabaja, no cobra. Los descuentos por ausencias injustificadas al pleno o a las comisiones son una medida de sentido común. También lo es impedir que los diputados nombren a familiares. El servicio público no puede confundirse con una agencia de empleos. Aunque no dependa solo del reglamento, también debe avanzar el compromiso de acabar con las planillas opacas que tanto han golpeado la credibilidad del Legislativo. Hay otro cambio igual de importante: la transparencia. Cada votación debe ser pública; cada decisión debe quedar registrada. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo actúan quienes eligieron con su voto. La Asamblea debe demostrar que puede mejorar.

    Última Hora

    • 05:05 Canal de Panamá acumula 9,568 tránsitos de alto calado hasta junio Leer más
    • 05:04 Valter Lavítola, sospechoso de atentar con explosivos contra periodista de investigación en Roma Leer más
    • 05:04 Sabrina Sin Censura: sequía democrática Leer más
    • 05:02 El Árabe Unido y Plaza Amador darán inicio el Torneo Apertura 2026 de la LPF Leer más
    • 05:01 6 formas respaldadas por la ciencia para hacer que los niños coman verduras Leer más
    • 05:01 Pateando la mesa: ¿Qué sentido tiene el fútbol de Lionel Messi? Leer más
    • 05:01 Hasta 12 años de cárcel y sin arresto domiciliario: la reforma que busca endurecer el castigo a la corrupción Leer más
    • 05:01 Tropicalizando la dieta mediterránea Leer más
    • 05:01 Examen de certificación en medicina: así cambiaron los resultados de aprobación Leer más
    • 05:01 Solo una empresa supera la evaluación para construir el Hospital de Panamá Norte Leer más