Hoy por hoy: Super Tucano: ¿Medias verdades?

La compra de cuatro aviones Super Tucano se realizará con financiamiento incluido, es decir, será una adquisición de tipo “llave en mano”. El interés que Panamá pagará por este crédito es elevado: 7.56% a un plazo de ocho años. Con el financiamiento, el costo total de las aeronaves sería de $76.8 millones. Inicialmente, la justificación de esta compra era el combate al narcotráfico, pero ahora también se argumenta que serán utilizados para “dar respuesta rápida ante cualquier amenaza que atente contra la seguridad del Canal de Panamá”. Si ese es uno de los objetivos, entonces, ¿qué tipo de aviones está comprando el Gobierno? En enero pasado, se dijo que serían para tareas de patrullaje, respuesta a emergencias y para enfrentar el narcotráfico. Los panameños parece que estamos condenados a recibir medias verdades de este gobierno: primero dijeron que la compra tendría financiamiento parcial y ahora nos dicen que es total; que serían aviones de patrullaje y para combatir el narcotráfico, y ahora, que son para defender el Canal. Esta falta de transparencia es lo que genera incredulidad y desconfianza en las declaraciones de nuestros gobernantes.