Panamá, 30 de noviembre del 2025

    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: T2, entre sobrecostos y nuevas reparaciones

    Redacción de La Prensa

    La construcción de la Terminal 2 de Tocumen debía marcar un salto en la modernización aeroportuaria de Panamá. En cambio, se ha convertido en el símbolo más reciente de una batalla interminable con Odebrecht. Desde que se adjudicó la obra, el país ha cargado con sobrecostos difíciles de justificar y con una infraestructura que, a pocos años de inaugurada, muestra un deterioro impropio de una inversión superior a 900 millones de dólares. Hoy, el cielo raso oxidado y visible desde los pasillos lleva a varias interrogantes: ¿Los materiales usados en la construcción fueron de baja calidad o el mantenimiento no ha estado a la altura? ¿Se consideró el tipo de material que se iba a utilizar teniendo en cuenta la cercanía al mar? Que Tocumen deba destinar $2 millones adicionales para reparar la estructura, y luego sumarlos a un reclamo más contra el contratista brasileño, recuerda lo costoso que ha sido cada capítulo de esta relación. ¿Hasta cuándo Panamá seguirá pagando por obras que no resisten ni siquiera su primer lustro? El país merece mejores cuentas y mejores contratistas.

