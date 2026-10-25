El Ministerio de Vivienda ha comenzado un proceso para construir y entregar pequeñas casas en el interior del país con el fin de aliviar la presión que sienten ahora miles de familias que no tienen donde vivir, ya que perdieron sus hogares en el terremoto del pasado 9 de octubre. Aunque la necesidad es apremiante frente a esta urgencia, los ciudadanos debemos ser informados sobre esta inversión, su alcance, empresas contratadas –y de qué forma–, total de la inversión global, número de viviendas y las zonas donde estas se construirán. En otras palabras, es necesario mayor transparencia, pues ya vimos cómo se manejaron cientos de millones de dólares en otra emergencia nacional. Dadas las pasadas circunstancias, la ausencia de investigaciones, las complicidades evidentes, la carencia de explicaciones, la falta de auditorías e informes sobre el uso del dinero ahora es inevitable la falta de confianza, aun tratándose de otro gobierno. Por otro lado, hay más de una oferta para construir casas que guardan mejor arquitectura de las casas del interior. Son alternativas no solo más acordes con la arquitectura, sino, incluso, más baratas. El Gobierno no tiene necesidad de amarrarse con una sola propuesta. Hay alternativas dignas de ser consideradas.