Panamá, 16 de septiembre del 2025

    Hoy por hoy: Un crimen con la educación superior

    Redacción de La Prensa

    El más reciente ranking QS World University Ranking 2026 recuerda que la educación superior es medida en el mundo por parámetros exigentes: investigación, empleabilidad, internacionalización y sostenibilidad. Mientras otros países avanzan en fortalecer estos indicadores, en Panamá seguimos atrapados en disputas domésticas: nepotismo, reelecciones a la medida y planillas desproporcionadas. El contraste es doloroso. En un extremo, el prestigio internacional se alcanza con producción científica, docentes que investigan y egresados que compiten globalmente. En el otro, se toleran prácticas que socavan la credibilidad universitaria: rectores que se aferran al cargo para conservar privilegios, facultades marcadas por vínculos familiares y universidades creadas más por cálculo político que por verdadera visión académica, con la intención de crear y controlar instituciones. El resultado es evidente: universidades que reclaman más presupuesto mientras pierden legitimidad y estudiantes que cargan con la factura de la falta de transparencia. Panamá no carece de talento, pero sí de voluntad para limpiar sus universidades. Sin ética, sin meritocracia y sin investigación, ningún ranking reconocerá lo que aquí seguimos prometiendo sin cumplir.


