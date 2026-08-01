Panamá, 01 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 01 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: un Estado cada vez más caro

    Redacción de La Prensa

    El proyecto de presupuesto general del Estado para 2027, cercano a los $35,111 millones, confirma una tendencia preocupante: un Estado cada vez más costoso, financiado en buena parte con deuda. Solo la planilla de todo el sector público no financiero -Gobierno Central, instituciones descentralizadas y empresas públicas- superará los $8,000 millones, mientras los ingresos, dividendos y recaudación tributaria siguen siendo insuficientes para cubrir todas esas necesidades. Sin embargo, el aparato estatal continúa expandiendo sus compromisos, porque a este panorama se suma ahora la decisión de la Corte Suprema de Justicia de reconocer el pago de prima de antigüedad a ministros, diputados, alcaldes, directores y otros funcionarios de elección o alta jerarquía. Más allá del fundamento jurídico, surge un auténtico reto: ¿de dónde saldrán los recursos para asumir ese nuevo gasto permanente? Las finanzas públicas tienen límites y la responsabilidad fiscal exige que toda decisión con impacto presupuestario esté sustentada con una fuente de financiamiento. ¿Cuánto tiempo podrá el país sostener un Estado que crece más rápido que la economía que lo financia? Panamá necesita un presupuesto que fomente la inversión, fortalezca los servicios públicos y estimule la actividad económica; no uno cuyo gasto corriente está en permanente expansión.

    Última Hora

    • 05:03 Presupuesto potente: pillos preparados Leer más
    • 05:02 3 asuntos que históricamente han tensado las relaciones entre España y Marruecos Leer más
    • 05:02 La guerra entre Rusia y Ucrania golpea a Panamá: familias buscan señales de nueve desaparecidos  Leer más
    • 05:02 Entrega de ‘laptops’ a docentes genera dudas por contrato de custodia y falta de soporte técnico Leer más
    • 05:02 San Miguelito: entre la orfandad y la felicidad  Leer más
    • 05:01 El caso de Víctor pone rostro al aumento de los accidentes de motocicleta y a la imprudencia al volante en Panamá Leer más
    • 05:00 Hoy por hoy: un Estado cada vez más caro Leer más
    • 05:00 De terminal aérea a sede de la Policía Nacional; un edificio que resume la historia del siglo XX Leer más
    • 05:00 El ocaso de un gobierno que dividió a Colombia Leer más
    • 05:00 Las mujeres lideran las aulas, pero no el mercado laboral Leer más