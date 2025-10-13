Hoy por hoy: Un nuevo Código, ¿una nueva justicia?

Exclusivo Suscriptores

Este lunes 13 de octubre entra en vigor el nuevo Código Procesal Civil de Panamá, un cambio histórico que moderniza la administración de justicia civil. Por primera vez en este siglo, se adopta un sistema que permite abordar desde disputas vecinales hasta el incumplimiento de contratos entre particulares, con un enfoque en la oralidad, la inmediación y la concentración de los procesos.

Este Código no solo establece plazos claros y específicos para resolver los casos, sino que también ofrece un modelo más ágil, eficiente y accesible. La implementación de audiencias orales permitirá a los jueces tomar decisiones de manera más rápida y cercana a las partes involucradas, sin los formalismos y dilaciones que suelen retrasar la justicia.

Teóricamente la reforma garantiza que los ciudadanos puedan resolver sus conflictos de manera justa y en tiempos razonables, reduciendo la burocracia y haciendo el sistema judicial más transparente. Es, sin duda, un paso hacia una justicia más moderna y equitativa para todos.