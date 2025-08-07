Hoy por hoy: Un regreso que suma confianza

Exclusivo Suscriptores

El retorno de un banco europeo al Centro Bancario Internacional de Panamá marca un hito relevante para nuestro sistema financiero. Tras más de una década de ausencia, la decisión de un actor global de reinstalarse en el país no es casual: responde a un contexto de mayor estabilidad, regulación más robusta y apertura al escrutinio internacional. Es, en muchos sentidos, una validación del esfuerzo por fortalecer la transparencia sin renunciar a la competitividad. Este regreso ocurre en un momento oportuno. Panamá necesita generar empleos de calidad y ofrecer mejores oportunidades a su capital humano altamente capacitado. La presencia de bancos internacionales con estándares exigentes puede elevar el nivel del ecosistema financiero local y, a su vez, ampliar la oferta de productos para consumidores y empresas. El Centro Bancario Internacional no solo resiste embates, sino que comienza a atraer de nuevo a jugadores clave. Que este banco vuelva a ver en Panamá una plaza estratégica es una señal clara de confianza, y una buena noticia para el país.