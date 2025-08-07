Panamá, 07 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: Un regreso que suma confianza

    Redacción de La Prensa

    El retorno de un banco europeo al Centro Bancario Internacional de Panamá marca un hito relevante para nuestro sistema financiero. Tras más de una década de ausencia, la decisión de un actor global de reinstalarse en el país no es casual: responde a un contexto de mayor estabilidad, regulación más robusta y apertura al escrutinio internacional. Es, en muchos sentidos, una validación del esfuerzo por fortalecer la transparencia sin renunciar a la competitividad. Este regreso ocurre en un momento oportuno. Panamá necesita generar empleos de calidad y ofrecer mejores oportunidades a su capital humano altamente capacitado. La presencia de bancos internacionales con estándares exigentes puede elevar el nivel del ecosistema financiero local y, a su vez, ampliar la oferta de productos para consumidores y empresas. El Centro Bancario Internacional no solo resiste embates, sino que comienza a atraer de nuevo a jugadores clave. Que este banco vuelva a ver en Panamá una plaza estratégica es una señal clara de confianza, y una buena noticia para el país.

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Procuraduría pide anular por ‘ilegal’ el fallo que reconoció millonario crédito fiscal a operadora de Justo y Bueno. Leer más
    • Fiscalía aún debe ubicar a 63 representantes de corregimientos investigados por peculado. Leer más
    • IKEA abrirá tiendas en Panamá y Costa Rica. Leer más
    • $89 millones: lo que generó el primer cargamento de concentrado de cobre. Leer más
    • En agosto, los jubilados de la CSS tendrán tres pagos. Conozca cuáles son. Leer más
    • Agroferias del IMA: Conozca los puntos de venta a nivel nacional para este 4 y 5 de agosto. Leer más
    • Coco Carrasquilla es el ‘cuco’ de Messi en la Leagues Cup. Leer más