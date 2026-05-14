Hoy por hoy: Una investigación al contralor

La controversia alrededor del contralor continúa escalando y deja cada vez más preguntas sobre el manejo institucional de esta crisis. La conferencia ofrecida por sus abogados terminó enviando un mensaje contradictorio: niegan que existiera una irrupción irregular, pero al mismo tiempo intentan justificar actuaciones que hoy son objeto de cuestionamientos públicos y legales. Lo que no se discute es que el Ministerio Público mantiene una investigación relacionada con las actuaciones del contralor. Ese hecho obliga a respaldar la labor de los fiscales y magistrados, cuya responsabilidad constitucional es investigar cualquier posible exceso o interferencia en procesos judiciales. Cumplir con ese deber no puede convertirse en motivo de presión política ni de descalificación pública. La situación resulta insólita y perjudicial para el funcionamiento institucional del país. Mientras continúan las confrontaciones y evasivas, Panamá sigue atrapada en una crisis que erosiona la confianza ciudadana y desvía la atención de otros problemas que demandan respuestas del Estado.