Panamá, 14 de mayo del 2026

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    Hoy por hoy: Una investigación al contralor

    Redacción de La Prensa
    Hoy por hoy: Una investigación al contralor
    El contralor Anel Flores entrevista. Archivo

    La controversia alrededor del contralor continúa escalando y deja cada vez más preguntas sobre el manejo institucional de esta crisis. La conferencia ofrecida por sus abogados terminó enviando un mensaje contradictorio: niegan que existiera una irrupción irregular, pero al mismo tiempo intentan justificar actuaciones que hoy son objeto de cuestionamientos públicos y legales. Lo que no se discute es que el Ministerio Público mantiene una investigación relacionada con las actuaciones del contralor. Ese hecho obliga a respaldar la labor de los fiscales y magistrados, cuya responsabilidad constitucional es investigar cualquier posible exceso o interferencia en procesos judiciales. Cumplir con ese deber no puede convertirse en motivo de presión política ni de descalificación pública. La situación resulta insólita y perjudicial para el funcionamiento institucional del país. Mientras continúan las confrontaciones y evasivas, Panamá sigue atrapada en una crisis que erosiona la confianza ciudadana y desvía la atención de otros problemas que demandan respuestas del Estado.


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