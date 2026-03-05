Hoy por hoy: Una oportunidad perdida

Exclusivo Suscriptores

La Asamblea Nacional dejó pasar una oportunidad para cerrar un vacío en la lucha contra la corrupción. La propuesta que buscaba extender el delito de enriquecimiento injustificado a particulares no prosperó, luego de que una mayoría en la comisión legislativa, liderada por el diputado Luis Eduardo Camacho, frenara la iniciativa. La decisión mantiene una paradoja jurídica: en Panamá es posible perseguir el enriquecimiento injustificado de funcionarios, pero no necesariamente el de quienes, desde el sector privado, participan o se benefician de esquemas que afectan al Estado. Los grandes casos de corrupción del país lo evidencian. El escándalo de Odebrecht y su secuela en proyectos como la remodelación del Casco Antiguo, actualmente en juicio, muestran cómo las redes corruptas de contratación públicas implican particulares y funcionarios. La corrupción funciona como un sistema: requiere tanto de funcionarios que deciden como de particulares que pagan, gestionan o se benefician. Ignorar ese vínculo legal no reduce la impunidad; simplemente deja intacta una parte esencial del problema.