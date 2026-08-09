Panamá, 09 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 09 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por Hoy: Una prima para la cúpula

    Redacción de La Prensa
    Seguir a La Prensa enSíguenos enGoogle

    La prima de antigüedad nació como una compensación vinculada al trabajo y a la permanencia del servidor público. Al extenderla a ministros, diputados, directores y otros funcionarios, la Corte Suprema de Justicia equipara situaciones que, aunque pertenecen al servicio público, tienen naturaleza distinta. Quien acepta un cargo político o de elección popular conoce su temporalidad, ejerce poder público y, generalmente, recibe remuneraciones superiores a las del funcionario común. Reconocer esas diferencias no significa afirmar que su trabajo vale menos. Significa entender que la igualdad no obliga a otorgar idénticos beneficios a quienes se encuentran en condiciones diferentes. Durante 13 años, distintas leyes mantuvieron esas exclusiones de manera expresa. Ahora, bajo el principio de igualdad, desaparecen. El resultado merece reflexión: una protección concebida con fundamento de justicia social alcanza a la cúpula del Estado y genera nuevas obligaciones para el erario. La igualdad pierde sentido cuando, al borrar diferencias legítimas, termina creando nuevos privilegios.

    Última Hora

    • 05:03 ‘Recuperar nuestra comida es recuperar nuestra identidad’: José Pérez Navarro Leer más
    • 05:02 El caso de la prima de antigüedad: el fallo que fue más allá de la demanda Leer más
    • 05:02 Corte Suprema declara en desacato a Udelas por no reintegrar a dos docentes Leer más
    • 05:02 ‘Mi hijo ya no piensa’: el nuevo libro que advierte sobre el uso excesivo de la inteligencia artificial Leer más
    • 05:02 Quejas por fallas en nuevos validadores del metro y los metrobús durante transición tecnológica  Leer más
    • 05:01 Exportaciones panameñas superan los $534 millones en seis meses, pese a un complejo escenario internacional Leer más
    • 05:01 ¿Come bien su mascota? La alimentación también previene complicaciones Leer más
    • 05:01 Ifarhu: centros de entrega de tarjetas y pago del PASE-U este 11 de agosto Leer más
    • 05:00 Panamá en Santo Domingo 2026: 14 deportes premiados, 8 medallas de oro y un futuro prometedor Leer más
    • 05:00 Hoy por Hoy: Una prima para la cúpula Leer más