Hoy por hoy: Una propuesta sin sustento ni controles

Exclusivo Suscriptores

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, impulsa un anteproyecto que multiplica por cinco las dietas de la junta directiva de la Autoridad Nacional de Descentralización y eleva las inversiones municipales. La iniciativa, que no contempla mecanismos de control para evitar el derroche observado en los últimos años, promete más recursos locales, pero enfrenta un obstáculo mayor: carece de respaldo presupuestario. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas advierten que los aumentos no podrán aplicarse en 2025 ni en 2026, pues no están contemplados en los presupuestos, ni siquiera en el proyecto que se discutirá próximamente. La propuesta incluye transferir a los municipios la totalidad del impuesto de inmuebles, duplicar el fondo de solidaridad intermunicipal y aumentar progresivamente el Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales. Herrera defiende la medida alegando que los montos actuales son insuficientes para proyectos en los corregimientos. El mensaje es claro: cualquier reforma debe tener un anclaje sólido en las finanzas públicas. Y esa lección también debería aplicarse a la Corte Suprema de Justicia, que impulsa aumentos y “jubilaciones especiales” sin mostrar cómo se financiarán en medio de la crisis fiscal.