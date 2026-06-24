Panamá, 24 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: Una respuesta necesaria

    Redacción de La Prensa

    Más allá de las diferencias políticas y de los cuestionamientos legítimos que puedan existir sobre algunas actuaciones del gobierno, hay también cosas que merecen un reconocimiento amplio y sin ambigüedades. Una de ellas, sin duda, es la intervención del canciller en la Asamblea General de la OEA. Su respuesta al delegado de China fue una defensa clara de la institucionalidad democrática, ante la que todos los panameños debemos cerrar filas. El canciller ha reivindicado un principio fundamental del Estado de derecho al señalar que Panamá es un país con separación de poderes y que el Órgano Ejecutivo no puede interferir en las decisiones de la Corte Suprema de Justica. Es inadmisible que un representante extranjero pretenda cuestionar una decisión judicial instando a Panamá a “corregir sus errores”. La respuesta era necesaria y ha sido expresada en el tono adecuado, sin alharacas, pero con absoluta claridad. La relación con China es importante y debe preservarse, pero siempre sobre la base del respeto mutuo y del reconocimiento de que Panamá toma sus decisiones conforme a su Constitución y sus leyes. ¿Cómo marcharía Panamá si este mismo espíritu prevaleciera en otros asuntos nacionales? Y es que, cuando se trata de defender la democracia, la soberanía y la institucionalidad, siempre deberíamos poner por delante los intereses superiores del país.

    Última Hora

    • 05:00 El 70% de Latinoamérica tiene matrimonio igualitario, pero Panamá se queda atrás Leer más
    • 05:00 Fujimori espera ser proclamada presidenta electa de Perú, pero Sánchez no la reconocerá Leer más
    • 05:00 Sabrina Sin Censura: Entiendo los dos miedos Leer más
    • 05:00 Meduca destituirá a 39 docentes en Veraguas tras fallo por abandono del cargo Leer más
    • 05:00 Natalia Molano: ‘Panamá es clave para Estados Unidos en seguridad y comercio regional’ Leer más
    • 05:00 40 muertos por ahogamiento en Francia: qué está causando temperaturas extremas en Europa Leer más
    • 05:00 La Corte mantiene el despido del exmagistrado Adrián Hernández: el Pleno rechaza un recurso de reconsideración Leer más
    • 05:00 Juan Diego Vásquez: ‘Hay gente en este país que tiene estar presa, no en un puesto público’ Leer más
    • 05:00 Hoy por hoy: Una respuesta necesaria Leer más
    • 05:00 Tal cual Leer más