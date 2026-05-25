Hoy por hoy: Unachi bajo la lupa

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¿Cuáles serán los principales avances en la investigación que adelanta el Ministerio Público sobre los bienes de la rectora de la Unachi y su círculo familiar? El rastreo de propiedades, sociedades y vínculos patrimoniales apunta a esclarecer si hubo un manejo irregular de recursos públicos dentro de una institución que, durante años, administró cientos de millones de dólares del Estado, como si se tratara de una hacienda personal. El desafío es grande: en el país se acumulan muchos casos de alto perfil que terminan estancados o debilitados en los tribunales por investigaciones incompletas, fallas procesales o ausencia de pruebas contundentes. Una pesquisa de esta magnitud exige una aplicación contundente de la ley, porque los casos como estos suelen estar revestidos de impunidad. La ciudadanía merece recibir respuestas claras y que se apliquen sanciones, si corresponden. Al final, no se trata únicamente del patrimonio de una funcionaria, sino de recursos públicos que pertenecen a todos los panameños.