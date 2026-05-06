Panamá, 06 de mayo del 2026

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    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: Unachi, sin transparencia ni excelencia

    Redacción de La Prensa

    La Universidad Autónoma de Chiriquí ha funcionado durante décadas más como cuartel de invierno de políticos que como un centro académico de excelencia. Con salarios elevados y la capacidad para atraer a los mejores profesionales, surge la duda de si realmente lo logra, considerando su historial institucional. Investigaciones de la Antai y auditorías previas documentan un patrón persistente de nepotismo y favoritismos: familiares y allegados de autoridades permanecen en cargos cuestionables, mientras que la mayor parte del presupuesto se destina a planilla, limitando recursos para infraestructura, innovación y mejoras académicas. La falta de transparencia y las prácticas administrativas cuestionables generan incertidumbre sobre su capacidad de convertirse en un verdadero referente educativo. Por ahora, los intereses políticos y particulares parecen pesar más que el mérito y la calidad, dejando en suspenso el potencial académico de esta universidad del Estado. Con los fondos públicos y la educación superior no se puede jugar así.


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