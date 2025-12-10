Panamá, 10 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: Venezuela, en el centro del debate de derechos humanos

    Redacción de La Prensa

    El Día de los Derechos Humanos llega este 10 de diciembre con un recordatorio contundente: en nuestra región, la dignidad sigue siendo un campo de disputa. El Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado no es solo un reconocimiento; es una denuncia global del deterioro democrático y humanitario en Venezuela. La represión, los presos políticos, la censura y el éxodo masivo revelan un país donde los derechos dejaron de ser garantía y se convirtieron en excepción.

    El panorama se agrava con la reciente tensión geopolítica en el Caribe, tras ataques estadounidenses contra embarcaciones vinculadas al régimen. Cuando la fuerza sustituye al derecho, quienes terminan pagando son siempre los más vulnerables.

    Este 10 de diciembre no basta con conmemorar. América Latina debe mirarse en el espejo venezolano y reconocer que la erosión democrática comienza en silencio. El Nobel no celebra la libertad: evidencia su ausencia. Y obliga a la región a reafirmar, sin ambigüedades, su compromiso con la dignidad humana y la defensa de los derechos fundamentales.

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados: así será el pago del bono navideño y permanente. Leer más
    • Naviferias 2025: ¿qué lugares habilitó el IMA del 9 al 12 de diciembre?. Leer más
    • Las rutas que están usando los viajeros para entrar y salir de Venezuela en medio de la crisis aérea. Leer más
    • Don Samy: un kiosko que marcó época. Leer más
    • Las tiendas permanentes del IMA estarán cerradas en los próximos días. Leer más
    • Conceden medidas cautelares y revelan cómo operaba la red de fraude con tarjetas de crédito. Leer más
    • Millones, sociedades y testaferros: los hechos que sostienen el caso contra Héctor Brands. Leer más