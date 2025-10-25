Panamá, 25 de octubre del 2025

    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: Viejas deudas de la Asamblea Nacional

    La Asamblea Nacional llega el próximo 31 de octubre al cierre del segundo periodo ordinario de sesiones con un rostro contradictorio: actividad y debates más nutridos, pero compromisos de transparencia aún incumplidos. Los proyectos anticorrupción siguen estancados, la reforma del Reglamento Interno para reducir privilegios de diputados no se concreta y la publicación de la lista de asistencia de los diputados al pleno sigue ausente. La planilla legislativa es otro lastre: de más de 3,000 funcionarios registrados, muchos permanecen inactivos, alimentando críticas sobre el uso político de los recursos y la existencia de personal “fantasma”. Mientras la Asamblea muestre avances superficiales en productividad, pero no cumpla con rendición de cuentas y control de privilegios, seguirá siendo un órgano cuestionado. La retórica de cambio choca con la realidad: sin transparencia, los privilegios y abusos continúan. ¿Cuándo rendirá cuentas la Asamblea Nacional?

