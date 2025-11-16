Hoy por hoy: VIH avanza por diagnóstico tardío

Exclusivo Suscriptores

El VIH en Panamá continúa siendo un desafío significativo, especialmente por el alto porcentaje de diagnósticos tardíos. Un estudio reciente reveló que el 72% de las personas diagnosticadas comienzan su tratamiento en etapas avanzadas, lo que aumenta considerablemente el riesgo de complicaciones y muerte. Esta situación refleja fallas en la detección temprana y en el acceso oportuno a los servicios de salud, particularmente en áreas rurales y comarcales, donde las desigualdades sociales y geográficas agravan el problema. A pesar de los avances en los tratamientos antirretrovirales, la falta de infraestructura adecuada, el estigma y las barreras económicas siguen limitando el acceso a la atención. Además, la mayoría de los pacientes afectados provienen de zonas de vulnerabilidad, lo que dificulta aún más su acceso al diagnóstico y tratamiento oportuno. Es urgente un enfoque más efectivo que priorice la prevención, la eliminación de estigmas y la mejora en la disponibilidad de servicios de salud accesibles para todos.