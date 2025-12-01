Panamá, 01 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: Vuelos que exigen claridad

    Redacción de La Prensa

    Las revelaciones sobre los viajes constantes de Raúl Guillermo Rodríguez Castro —nieto del general Raúl Castro y figura históricamente cercana al círculo militar-empresarial cubano— obligan a revisar con seriedad la opacidad que rodea la relación entre La Habana, Caracas y Panamá. Los registros muestran un patrón sostenido: visitas frecuentes en jets privados, vuelos sin constancia migratoria, acompañantes de alto perfil político y militar, y un punto de conexión reiterado en Panamá.

    En esa misma ruta aparece el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, protagonista de un circuito triangular que durante años enlaza Caracas, La Habana y la ciudad de Panamá.

    Su relación operativa con aeronaves también usadas por Rodríguez Castro, y el hecho de que uno de esos aviones trasladara al entonces candidato José Raúl Mulino a Costa Rica dos semanas antes de las elecciones, plantea preguntas necesarias sobre estas coincidencias.

    No se trata de insinuar conclusiones, sino de subrayar un principio básico: cuando los vuelos se vuelven constantes, pero las explicaciones no. La democracia exige claridad.

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados recibirán tres pagos en diciembre: conoce los montos. Leer más
    • Juzgado ordena comiso de cuentas a la madre de Adolfo ‘Chichi’ De Obarrio. Leer más
    • ‘El procurador fue claro’: Cedeño reacciona a la justificación del contralor sobre rezago en entrega de auditorías. Leer más
    • Exclusiva: Thomas Christiansen, el técnico mundialista que ya traza la ruta de Panamá rumbo al 2026. Leer más
    • Caso Ifarhu: fiscalía detecta pagos a Bernardo Meneses y aumenta a 22 el número de imputados. Leer más
    • Dirigentes del Suntracs intentan sin éxito unirse a los desfiles en Boquete. Leer más
    • Denuncias de coimas y represalias: tensión entre Parque Lefevre y la Alcaldía de Panamá sacude el festivo. Leer más