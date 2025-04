Hoy por hoy: ¿Y si la mayoría se equivoca?

Exclusivo Suscriptores

Según el relato cristiano, Poncio Pilatos ofreció al pueblo elegir entre liberar a Jesús de Nazaret o a Barrabás, un delincuente. Eligieron a Barrabás. Más allá de la dimensión religiosa, esta escena —real o simbólica— plantea una pregunta inquietante: ¿puede la justicia delegarse al juicio de las mayorías?

La historia, no solo la bíblica, está llena de decisiones injustas tomadas por clamor popular. Las mayorías han pedido guerras, aplaudido persecuciones y vitoreado sentencias infames. En un mundo polarizado, donde lo viral pesa más que lo verdadero, confiar ciegamente en la voz colectiva puede ser un riesgo.

La justicia no debe ser un espectáculo ni una encuesta. No puede depender del volumen de la indignación ni del cálculo político. Requiere principios, garantías y el valor de ir contra la corriente. Jesús representa al inocente, y Barrabás al culpable favorecido por la mayoría. La lección sigue vigente: en materia de justicia, no siempre la mayoría tiene la razón. Y cuando se equivoca, el daño puede ser irreparable.