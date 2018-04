Primero fue el gobierno pasado: construyó obras de cuestionable uso, porque estas cumplían doble función. Por un lado quedaba una edificación hecha, visible, de la que se podía sacar provecho político en elecciones. Por otro, porque esas obras representaban dinero sucio para algunos funcionarios que vieron una forma fácil de enriquecerse, con coimas que luego depositaban en el exterior. Pero ahora tenemos un gobierno que ha dejado varios de esos proyectos en el olvido, con lo cual, algunas instalaciones han sido vandalizadas. Así, los panameños perdemos por donde miremos: por lo inútil, por la coima y ahora por la desidia. Algunos funcionarios actúan como si al Estado le sobrara el dinero, como si a todos los que pagamos impuestos no nos costara sudor y sacrificio para que ellos, graciosamente, lo desperdicien y derrochen sin justificación alguna y sin que haya una responsabilidad penal y/o civil por negligencia. En Panamá hace ya mucho tiempo deberíamos contar con una legislación que castigue con cárcel y dinero a quien gestione con incuria los bienes y fondos públicos. Quizás así los políticos sean más sensatos y se hagan responsables, de una vez por todas, de sus actos y decisiones al momento de ejercer un cargo en el engranaje gubernamental. Pero lo que no puede seguir pasando es que la ineptitud sea premiada, simplemente porque el Estado no tiene quien lo defienda.