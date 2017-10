Mientras el Ministerio Público hace lo posible por aclarar con sus investigaciones lo que parece ser el mayor atraco de la historia al Estado desde que los militares gobernaron el país por más de 20 años, el Órgano Judicial parece más interesado en echar por tierra las pesquisas, enterrarlas y que prosiga el statu quo; es decir, que gobierne la impunidad. Los que cometieron los delitos no son los gorilas de antes, son gente con acceso a recursos que les han permitido ocultar el producto del delito, bajo capas y capas de velos que hacen compleja cualquier investigación, por lo que convendría a estos jueces volver a leer la definición de complejidad o que alguien se los explique, y si es necesario, con dibujos para que vean lo que a todas luces es obvio. Pero la verdad es que es muy difícil creer que no lo sepan, razón por la que no podemos menos que sospechar de las intenciones de estos jueces, porque sea cualquiera que sea su motivación, la justicia no es una de ellas. Eso está más que claro para todos nosotros.