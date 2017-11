Si bien el propósito de los fondos del programa de la descentralización tiene una buena intención, la concreción de su uso no es del todo exitosa, en especial, en el interior del país, donde en no pocas oportunidades, los gobiernos locales han hecho mal uso de estos fondos destinándolos a propósitos no contemplados por la ley, pese a que existen controles, que muchas veces son deliberadamente ignorados. Urge revisar este programa, incluyendo el uso que se le da en la capital, porque el monto está lejos de ser poco como para ser desperdiciado en asuntos que no benefician a los ciudadanos. Antes de haber sido destinado tanto dinero a los municipios, se debieron tomar todas las medidas necesarias para garantizar su debido uso y establecer sanciones por destinarlos a fines distintos de los contemplados. Por otro lado, los partidos políticos tienen el deber de ofrecer a los electores candidatos familiarizados con las normativas de administración pública, a fin de que los que sean elegidos alcaldes y concejales puedan entrar de lleno a manejar estos fondos y no esperar a que estos individuos aprendan sobre la marcha, retrasando los urgentes programas de inversión.