Las investigaciones sobre lo que ocurría en la casa de valores Financial Pacific están plagadas de irregularidades, misterios y absurdos. Es muy difícil seguirle la pista a este circo judicial, que entre posposiciones y tácticas dilatorias se acerca a un punto de inflexión preocupante. Ahora se sabe que parte de los expedientes originales fueron extraídos del juzgado que debía custodiarlos, quién sabe con qué propósito. El simple accidente de un motorizado ha revelado el alcance de la podredumbre y la complicidad de la justicia. Si un caso de tan alto perfil como Financial Pacific se maneja con esta ligereza, es impensable lo que puede estar ocurriendo con expedientes que no reciben tanta atención. Una vez más queda en evidencia que la Corte Suprema necesita un viraje. No se puede esperar que del árbol podrido aparezcan frutos sanos. El resultado de lo ocurrido en esta ocasión será el cambio de juez, la reposición del expediente y una auditoría de lo actuado. Es decir, meses de atraso, más cuestionamientos, nuevas dudas y, en medio de ello, una sola certeza: Financial Pacific seguirá siendo una cicatriz en la conciencia del Órgano Judicial.