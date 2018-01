La deuda que han adquirido los últimos dos gobiernos –incluyendo el actual– no tiene precedente en la historia del país. Lo peor de todo es que los panameños no tenemos muy claro cuánto se debe, pues no existe una deuda consolidada, sino una arquitectura que permite adquirir deuda sin que aparezca en los números consolidados. Un caso emblemático de esta situación es el Aeropuerto Internacional de Tocumen, que ha buscado en el mercado deuda por nada menos que $1,400 millones, la última, por un monto de $225 millones. Es una danza de miles de millones de dólares, como si no hubiese que pagarla. Todo en nombre de un progreso que en muy poco o nada beneficia a las grandes mayorías del país, que siguen viviendo en la marginalidad. Recordemos que Panamá está entre los países de mayor crecimiento del continente, pero sigue siendo una de las economías peor distribuidas del mundo. Es decir, la riqueza del país está en manos de pocos. Y nada parece detener ese afán de gastar a manos llenas. Desgraciadamente, el día que se detenga esta tendencia no será por voluntad propia, sino cuando ya no podamos pagar ni los intereses.