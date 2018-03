Esta semana, unos 700 mil estudiantes regresan al sistema educativo a enfrentar las mismas carencias y desafíos estructurales. Así, 33% de los planteles públicos no tiene electricidad, 40% carece de agua potable, y 65% de las escuelas primarias oficiales son multigrado. El Ministerio de Educación se ha fijado, entre los retos más apremiantes para este año, implementar un sistema de medición y evaluación apropiado para los estudiantes, los docentes y el propio ministerio; adoptar una estrategia de mantenimiento permanente de los planteles educativos; fortalecer el programa Panamá-Bilingüe, y fomentar la inclusión tecnológica de las escuelas públicas con acceso a internet y paneles solares. Estos propósitos requieren del respaldo del contacto social que cada generación hace con la siguiente para tener una sociedad más educada, con mayores oportunidades y mejores instituciones. Si no entendemos que la tarea de educar no empieza en los colegios y no termina con los maestros, toda iniciativa en esta materia estará destinada al fracaso. Todos ganamos cuando somos parte del cambio en la educación.