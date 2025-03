Humberto Montero: ‘Yo puedo ser ministro de Educación, ¿por qué no?

Exclusivo Suscriptores

Si la nueva ley del Seguro no les quita derechos ni los desampara, ¿por qué protestan los docentes?

Porque no queremos ninguna paramétrica. Y no se tomó en cuenta ninguna de las propuestas que hicimos desde el sector gremial.

¿Qué quieren ustedes?

Queremos mantener el sistema solidario, que no baje la tasa de reemplazo, que no se aumente la cuota y que no se traspasen los fondos a entidades financieras privadas.

¿Por qué, si ustedes tienen el PRAA?

Porque ahí se anuncia la medida paramétrica en seis años, solo basada en un estudio actuarial periódico. Eso es preocupante. Y si eso se da, también cambiarían las condiciones del PRAA.

¿Estamos de acuerdo en que esta reforma garantiza que, por al menos seis años, los docentes no perderán derechos ni quedarán desamparados, verdad?

No, pero nos podría desamparar.

¿Y qué propusieron ustedes respecto a la edad de jubilación?

No aumentarla.

¿Entonces cómo dice que no tomaron en cuenta ninguna de las propuestas?

Sí podrían afectar la edad de jubilación: eso está disfrazado y maquillado.

¿Dónde?

Habrá docentes que en cinco a diez años trabajarán con andadera y bastón. Nunca se van a querer ir porque eso es una pensión de hambre.

Si la OIT y la junta actuarial coinciden en que hay que modificar la medida paramétrica, ¿en qué se basan ustedes para decir que no?

No. No los están tomando en cuenta.

Pero decídase. Ellos dicen aumentar, ustedes dicen que no. ¿Entonces a quién no tomaron en cuenta?

Lo que no queremos es que en esa comisión haya ningún ente privado. No queremos subir la edad de jubilación ni ahora ni en seis años.

¿Pero cómo proponen salvar el sistema entonces, si cada vez la gente tiene menos hijos y vive más?

Es lamentable que el proyecto no garantice la justicia social activa y sostenible para todos.

¿De dónde saca que va a bajar la tasa de reemplazo del 60 al 40%?

La matemática es clara.

¿Qué esperan que pase ahora, si la ley ya fue sancionada?

Queremos que la deroguen. Y que nos sentemos a discutir, porque eso fue una mesa de escucha solamente. Para eso mejor nos quedamos con la ley actual. Haremos las paralizaciones que tengamos que hacer. No descartamos un paro indefinido.

¿Por qué paralizar el país?

Los gobiernos nos llevan a esto por no escucharnos. Y las empresas que evadieron sus cuotas también son culpables. ¿Cómo van a cobrar eso?

¿Por qué su derecho a la protesta pesa más que nuestro derecho a movilizarnos libremente?

Cuando llegamos a una huelga es porque la gota derramó el vaso. El gobierno nos llevó a esto. Y vas a ver cómo se van a sumar otros 68 sectores. Y se seguirán sumando más, por la mina. Que Mulino medite y se siente con nosotros. El sector magisterial en su lucha siempre ha sido muy responsable.

Tanto, que no trabajan para protestar…

La Constitución es clara. Tenemos derecho a la protesta.

¿No conocen otros métodos de protesta?

El Presidente nos ha llevado a esta acción. Y que no nos provoquen. No vamos a permitirlo, que les quede claro.

¿Cómo responden a los padres que deben faltar al trabajo porque sus hijos no tienen clases?

Por seguridad de los alumnos les pedimos no mandarlos a la escuela.

¿Por qué los más afectados son los niños, si en teoría luchan por la educación?

Lucy ha usado las redes de asignatura para tratar el tema de la ley. Decirles a los maestros que piensen bien antes de ir a la protesta. Las redes son para planear contenidos, no para nada fuera de la educación. Les dijo que no fueran. Inadmisible.

¿Y los docentes no hacen eso igual, pero pidiéndoles ir?

Nosotros les decimos que no se dejen intimidar. Ilustrándolos. Y dijeron que nos van a descontar. Ya hemos pasado por eso. Eso no puede hacerlo ni la ministra ni el contralor. Es el director del colegio. Ellos no pueden descontarnos a nosotros.

¿Sabe que un solo día de paralización le cuesta $90 millones al país?

Lamentablemente, el responsable es el presidente.

¿Se imagina si todos los que presentaron propuestas no incluidas salieran a protestar?

Sí. Y esto se va a poner no igualito, peor que con la minería.

¿Quién financia la huelga?

Nadie. Nosotros mismos. De nuestro propio peculio y salario.

¿Pero no era que no les descontaban si no iban a trabajar?

Dos veces lo han hecho, pero retribuyeron después el dinero. Porque llegamos a un acuerdo. Así que nunca ha pasado eso.

¿Entonces no les preocupa que les descuenten?

Eso no nos atemoriza. Metemos abogados y vamos a ganar.

¿Qué dice el director de su escuela, por ejemplo?

Dice que no se van a meter y que es nuestro derecho. Hay algunos radicales que siguen la línea de la ministra, pero esto es un derecho. No nos van a amedrentar.

¿Van a tener que pensar sí o sí como ustedes, porque si no paran el país?

Cuando declaremos la huelga indefinida, el pueblo nos va a apoyar en esta lucha. Y en nuestras protestas se van a sumar más sectores, incluyendo Suntracs.

¿Qué políticos se sienten apoyados en este tema?

No y esta es una lucha de los sectores populares. No queremos saber de ellos.

Usted se jubila este año. ¿Va a seguir trabajando?

Sí, tres años más. Pero la lucha es por los demás. Al final nos van a afectar a nosotros también.

El salario promedio en Panamá es de $735, pero en los últimos años ustedes han recibido un aumento de $900 sobre su salario base. ¿Y se sienten mal pagados?

Sí. Fue una lucha en las calles. Porque RM nos dijo que nos iba a subir $900 a los educadores, pero no dijo que era con plan de evaluación ni nada. Eso lo dijo la ministra después.

¿Pero por qué se resisten tanto a que los evalúen?

A nosotros nos evalúan. Ya con eso teníamos derecho a nuestro aumento.

¿Y si salen mal evaluados, igual?

Nosotros siempre hemos salido bien. Todos sacamos de 80 para arriba.

En la pandemia, cuando miles de panameños perdieron sus empleos, ustedes siguieron cobrando completo. ¿Eso no fue un privilegio?

No. Ese teletrabajo lo inventó Cortizo. Nosotros tuvimos que adecuar nuestras casas, comprar herramientas… y todavía hay gente en el gobierno con teletrabajo cobrando completo. La virtualidad acabó. Ya tienen que ir presencial. Esos son los privilegiados.

¿Qué les enseñan con sus protestas a los niños?

Hemos estado concienciándolos de la ley de hambre y la muerte. Que sepan que la van a sufrir ellos también.

¿No sería mejor debatir sobre la ley y que cada uno decida si le gusta o no, que capacitarlos en contra directamente?

Es que hay que decirles la verdad de la ley.

Nuestro sistema educativo está entre los peores de la región. ¿Cuánta responsabilidad asumen?

25% docentes, 25% gobierno, 25% padres, 25% estudiantes. Y nosotros cumplimos con nuestro porcentaje. Los papás, el gobierno y los alumnos no.

Si dicen estar mal pagados, ¿por qué no exigen mejores capacitaciones en lugar de solo pedir aumentos salariales?

Hoy día nos meten a todos en una misma bolsa. Un profesor de Química con uno de Español de primaria y otro de Educación Física. Eso tiene que mejorar.

Cada año hay quejas porque faltan docentes al inicio del año escolar. ¿Cómo justifican esto exigiendo estabilidad laboral?

Les quitaron la función a los comisionados que hacían eso. Pero la ministra quiere centralizar todo.

¿Usted quiere ser ministro? ¿Lo haría mejor que Lucy?

Sí, lo haría mejor. El Presidente dijo que quería romper paradigmas. Tiene que salir de la cartera de Educación. Yo puedo ser ministro de Educación, ¿por qué no? Yo soy persona de mucho diálogo.

¿Por eso promueve protestas?

Pero esta situación —mina, embalses, Seguro— nos lleva a eso.

Si dicen que luchan por los alumnos, ¿por qué no protestan con la misma fuerza por la falta de libros, materiales y malas infraestructuras?

Sí lo hemos hecho. Pedimos para la comunidad educativa, de manera integral.

¿Cómo han colaborado los gremios en la investigación de la falsificación de documentos en el Meduca?

Eso se dio en 2014 cuando Lucy era ministra. Que investiguen, pero a todos. No recae todo sobre nosotros. No, señor.

¿Cuánto gana usted como dirigente magisterial (desde hace 21 años)?

No gano nada. Yo gano mi salario que es $1,800. Yo lo hago porque me encanta hablar de lo que sé y ser líder.

$1800… ¿Le parece poco o justo?

Deberíamos aspirar a más, pero bueno.

Usted lleva 21 años en la dirigencia magisterial. ¿Por qué en un gremio supuestamente democrático los mismos dirigentes se perpetúan en el cargo?

Es un derecho reelegir a la gente. Por su buen trabajo.

¿No es hipócrita criticar la corrupción del gobierno mientras muchos dirigentes sindicales han sido señalados por eso mismo?

Los gobiernos utilizan esa suspicacia para desestabilizar a los dirigentes.

Si un alumno respondiera a un examen como respondió usted esta entrevista, ¿lo pasa o no?

¿Por qué me dice eso? Claro que lo paso.