Cuando nos hurtan el futuro

Llueve. Desde las bancas de la Facultad de Medicina se aprecia cómo la mayoría de sus pasillos son víctimas de la lluvia, miras tanto el edificio donde están los laboratorios como el de los estudiantes y en ambos se ven los múltiples intentos de restauración, se maquillan estructuras que no dan más. Sabes que no puedes cruzar a la Facultad de Odontología sin mojarte, no hay conexión de esta con la estructura central de la Universidad, lo mismo ocurre hacia Economía, sin dejar a un lado el lago con el que cuenta la Universidad, en aquella calle, para estos tiempos de estación lluviosa. Decides utilizar el camino que conduce a la biblioteca Simón Bolívar, que igual que el resto no está exento del agua de lluvia, se agregan algunas goteras a la senda. En el trayecto admiras los postes de luz con frases de José Mujica, sí: admiras; ese señor, es un ejemplo de vida. Entre sus frases más célebres encuentras, justamente, lo que nos sucede y lo que hace falta: “Hay gente que adora la plata y se mete en la política, si adora tanto la plata que se meta en el comercio, en la industria, que haga lo que quiera, no es pecado, pero la política es para servir a la gente”.

Entendamos que no habría mejor manera de servir al pueblo que velando por su educación, cambia vidas. Muchos profesionales de hoy, quienes recordarán con alguna sonrisa nostálgica aquellos tiempos de universidad, son la prueba viviente de que no existiría mejor propuesta que invertir en nuestra Universidad de Panamá; ni siquiera algo tan básico como la infraestructura corresponde con nuestro tan querido y afamado crecimiento económico.

Si no hacemos propaganda a las instituciones correctas, esperar un cambio verdadero está tan lejos. #Noreelección sucederá cuando nuestra población desarrolle un pensamiento crítico, una conciencia y empoderamiento de su destino, hecho que no pasará mientras las necesidades sean provocadas y saldadas a medias por nuestra clase política. ¿Quién sería capaz de culpar a una madre de, digamos, seis niños y sola, de votar por alguno que le done una estufa o colchón?

“Hacia la luz”, en esta frase se resumió un sueño y se plantea nuestro objetivo. La corrupción no solo afecta este presente y lo vuelve tan caótico, sino que nos hurta, también, el futuro.

La autora es estudiante de medicina