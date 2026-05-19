IA y docencia: un nuevo lenguaje en la educación superior

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en la educación superior en Panamá representa la apertura de un nuevo lenguaje académico. Así como en su momento la alfabetización digital transformó la manera en que los estudiantes investigaban, se comunicaban y producían conocimiento, hoy la IA redefine la relación entre docentes, estudiantes y el saber mismo.

Resistirse a este cambio equivale a enseñar química ignorando la tabla periódica: es posible, pero profundamente limitado.

Las universidades panameñas y del mundo están llamadas a interpretar este momento con pensamiento crítico, no con miedo. La IA no sustituye la esencia de la docencia; más bien, expone sus debilidades y amplifica sus oportunidades.

En un entorno donde los estudiantes ya utilizan herramientas inteligentes para escribir, analizar datos, resolver problemas o simular escenarios, la pregunta no es si deben usar IA, sino cómo hacerlo de forma ética, creativa y rigurosa, alineada con la integridad académica y con las exigencias de calidad propias de la educación superior.

La docencia no puede permanecer como una narrativa vertical, basada exclusivamente en la transmisión de contenidos. La IA obliga a replantear el rol del profesorado: dejar de ser la única fuente de información para convertirse en arquitectos de experiencias, mediadores del pensamiento y curadores del conocimiento.

En el contexto universitario panameño, donde conviven realidades institucionales diversas y necesidades de formación cada vez más conectadas al mercado laboral y a los desafíos del país, el docente que incorpora IA en su práctica está enseñando un lenguaje nuevo, uno que combina pensamiento humano, tecnología y criterio académico.

Pero este nuevo lenguaje también exige responsabilidad. No basta con pedir a los estudiantes que “no usen IA para hacer trampas”. La discusión va mucho más allá: se trata de formar profesionales capaces de dialogar con sistemas inteligentes, evaluar fuentes, detectar sesgos, cuestionar resultados y aportar el juicio crítico que ningún modelo automático puede replicar.

La IA no reduce la necesidad del pensamiento humano; la vuelve más urgente, especialmente en áreas clave para Panamá como la salud, la educación, la gestión pública, la logística, la sostenibilidad, el derecho y la comunicación.

Asimismo, las instituciones de educación superior en Panamá tienen el reto de crear políticas claras que orienten su uso, sin caer en prohibiciones que desconecten la formación de la realidad contemporánea.

En lugar de castigar la herramienta, debe enseñarse a emplearla para investigación, innovación, análisis y desarrollo de soluciones, con criterios transparentes de citación, evaluación y trazabilidad del trabajo académico.

Las universidades que incorporen la IA de manera estratégica serán las que formen a los profesionales más competentes y preparados para los desafíos del futuro, además de fortalecer su capacidad de producir conocimiento para el desarrollo del país.

En definitiva, la IA no representa el fin de la docencia tradicional, sino su evolución natural.

Enseñar con IA significa reconocer que la educación superior en Panamá avanza hacia un modelo más dinámico, donde la colaboración entre humanos y tecnología impulsa la creatividad, la productividad y la comprensión profunda, sin renunciar a la ética ni al rigor.

La pregunta para el mundo académico es simple: ¿queremos ser espectadores o protagonistas de esta transformación?

Porque, nos guste o no, la IA ya habla el idioma del presente. Es hora de que la educación superior en Panamá también lo aprenda.

El autor es rector de la Universidad del Istmo y presidente de la Asociación de Universidades Particulares de Panamá.