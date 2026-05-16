IA y poder en la cumbre Trump-Xi

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La reciente visita del presidente Donald Trump a Beijing no debe interpretarse únicamente como un encuentro diplomático entre dos potencias. Fue, en realidad, una escena cuidadosamente diseñada donde protocolo, inteligencia artificial, comercio, tecnología y geopolítica convergieron en un mismo lenguaje de poder.

Muchos observadores redujeron el análisis a una pregunta superficial: si el presidente Xi Jinping recibió o no personalmente a Trump en el aeropuerto. Sin embargo, los que estudiamos la diplomacia y el protocolo sabemos que en diplomacia nada es casual. El protocolo no es decoración ceremonial; es comunicación estratégica.

Quién recibe a quién, el rango del funcionario presente, la composición de la delegación, la secuencia de los actos, la escenografía y hasta la distancia entre los interlocutores transmiten mensajes que muchas veces dicen más que los comunicados oficiales.

China no improvisó esta visita. La calibró.

El envío del vicepresidente Han Zheng, acompañado de altos funcionarios y representantes diplomáticos, proyectó una señal de respeto institucional sin ceder protagonismo absoluto. Beijing entiende perfectamente que, en el siglo XXI, la percepción pública y los símbolos protocolarios forman parte integral de la negociación geopolítica.

Pero quizá el elemento más importante no estuvo únicamente en el protocolo, sino en quiénes acompañaban realmente esta nueva etapa de diálogo estratégico entre Estados Unidos y China.

La presencia e influencia alrededor del viaje de figuras vinculadas al sector tecnológico y a la inteligencia artificial revela algo más profundo: el verdadero campo de batalla contemporáneo ya no es únicamente militar. La competencia entre Washington y Beijing se libra hoy en los microprocesadores, las cadenas de suministro, la computación cuántica, la infraestructura digital, los modelos de inteligencia artificial y el control de los ecosistemas tecnológicos globales.

La geopolítica del siglo XXI se mueve sobre silicio.

La visita ocurre además en un contexto internacional extremadamente delicado: tensiones crecientes en torno a Taiwán, inestabilidad en Medio Oriente, amenazas sobre rutas marítimas estratégicas y una competencia tecnológica cada vez menos disimulada entre las dos mayores economías del planeta.

En ese escenario, la inteligencia artificial dejó de ser solamente un tema comercial o académico. Se convirtió en un asunto de seguridad nacional, poder económico y proyección civilizacional.

La nación que domine la infraestructura de IA no solo tendrá ventajas tecnológicas, sino que también podrá modelar sistemas financieros, redes logísticas, plataformas de información, automatización industrial, capacidades militares y dependencia global.

Por eso esta visita importa.

Y por eso Panamá debería observarla con atención.

Nuestro país sigue interpretando muchas veces la política internacional bajo categorías ideológicas del siglo pasado, mientras el mundo ya opera bajo sistemas de influencia mucho más complejos: corredores logísticos, plataformas tecnológicas, puertos, datos, energía e infraestructura crítica.

La competencia entre Estados Unidos y China ya no se limita a discursos. Se traduce en puertos, telecomunicaciones, chips, inteligencia artificial y control estratégico de rutas comerciales.

Panamá, como nodo logístico global y país canalero, no está fuera de esa dinámica. Está en el centro de ella.

Y precisamente por eso resulta peligroso continuar creyendo que el protocolo es trivial, que la tecnología es secundaria o que la geopolítica solo pertenece a cancillerías y ejércitos.

El nuevo orden mundial se está negociando simultáneamente en mesas diplomáticas, centros de datos, mercados financieros y cadenas de suministro.

La visita de Trump a Beijing fue un recordatorio de ello. Porque, en el siglo XXI, el poder ya no solo se exhibe. Se codifica.

El autor es empresario.