Identidad, diversidad y construcción de lo común

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Hay una pregunta que aparece una y otra vez cuando se habla de Panamá: ¿quiénes somos realmente como país? No siempre se formula igual, pero casi siempre apunta al mismo fondo: nuestra identidad.

No es una pregunta cerrada. Puede cambiar con el tiempo, porque también cambia la forma en que interpretamos la realidad. Pero eso no la vuelve menos importante. Al contrario, la vuelve más necesaria.

Porque la identidad no es algo fijo ni terminado. No es una etiqueta heredada ni una definición inmóvil. Es un proceso que se construye en la vida cotidiana: en la forma en que convivimos, resolvemos diferencias, nos comunicamos y compartimos lo común.

Desde esa perspectiva, afirmar que la diversidad impide la identidad es un error lógico. Es una generalización apresurada. De la mezcla de orígenes no se sigue necesariamente la ausencia de cohesión cultural. Existen sociedades diversas que han construido identidades sólidas, no a pesar de sus diferencias, sino a partir de ellas.

Por lo tanto, la diversidad no elimina la identidad. Más bien, puede ser uno de sus puntos de partida.

En el caso panameño, la identidad no se explica por la homogeneidad, sino por la convivencia histórica de múltiples influencias. Pero esa convivencia no es solo pasado: también es presente. Se expresa en la manera de hablar, en la forma de resolver problemas, en la creatividad cotidiana y en la manera particular de enfrentar la vida.

Ahora bien, hay otro punto clave: cómo entendemos el progreso y la calidad de vida. Con frecuencia, estos conceptos se reducen a lo material. Se piensa que vivir mejor es simplemente tener más. Pero esa visión es limitada.

La calidad de vida también incluye educación, pensamiento crítico, estabilidad emocional, vínculos humanos sanos y la capacidad de proyectar el futuro. Cuando estas dimensiones se ignoran, el desarrollo se vuelve incompleto, aunque existan avances económicos.

El progreso, entonces, no es solo económico. También es cultural, ético y humano.

Otro aspecto importante es la relación con lo externo. Es natural que las sociedades aprendan de otras culturas. El problema no es la influencia externa, sino la falta de criterio al adoptarla.

Aprender es distinto de imitar. Aprender implica análisis, adaptación y transformación. Imitar sin reflexión puede debilitar la capacidad de construir una identidad propia.

Una sociedad madura no rechaza lo externo, pero tampoco se diluye en ello. Lo interpreta, lo adapta y lo convierte en algo propio.

A partir de esto surge la pregunta central: no si Panamá tiene identidad, sino cómo la está construyendo.

Y aquí aparece un elemento clave: la coherencia social. Una sociedad se fortalece cuando reconoce el mérito, valora el esfuerzo y construye lo común. Sin eso, el desarrollo se fragmenta, incluso cuando hay crecimiento material.

En consecuencia, la identidad no debe entenderse como una definición cerrada, sino como una construcción permanente. No se trata de repetir lo que somos, sino de observar lo que estamos haciendo con lo que somos.

Porque las naciones no se definen solo por lo que dicen de sí mismas, sino por lo que sostienen en el tiempo. Y en esa distancia entre el discurso y la práctica se revela, de forma silenciosa, pero constante, el verdadero rostro de una sociedad.

La autora es profesora de filosofía.