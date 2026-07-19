Panamá, 19 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 19 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.
    |
    Deshumanización

    Ideología, evolución y guerras

    Antonio Saldaña
    Ideología, evolución y guerras
    Neandertal usaba ‘aspirina’ para dolor de muelas

    Lo que separó al hombre —en un momento dado de la evolución— del simio fue el trabajo. En la actualidad, lo que distingue a la humanidad —momentáneamente— del complejo sistema de datos son los sentimientos. (ADS)

    La ideología es la concepción que el hombre tiene del mundo y de su presencia en él. En los últimos cien años que precedieron estos momentos, la lucha por la hegemonía se libró entre el capitalismo y el comunismo o, más apropiadamente, entre el imperialismo y el sistema socialista o los regímenes de dictadura del proletariado.

    En el presente, la dominación global es presidida por el capitalismo de Estado. En Estados Unidos de América, como en China, básicamente, el Estado es el que determina qué producir, cómo producir y para quién producir.

    Ahora bien, en los momentos definitorios que vive la humanidad, la existencia se debate entre el Homo sapiens y la artificial intelligence (AI) y especialistas sostienen que el desenlace final estará determinado por el momento en que la AI sea dotada de sentimientos.

    Sin embargo, lo que oteamos en el horizonte humano es precisamente lo contrario, esto es, la deshumanización del hombre. Pongamos dos ejemplos: uno cercano y otro más alejado de nuestra cotidianidad.

    En Panamá, el grupo dominante (plutocracia minera, corrupta, clientelar y antinacional) antepone 40,000 empleos y el 5% del PIB, que supuestamente representa la explotación de la mina de cobre de Donoso durante 37 años, a la degradación total de los suelos y la contaminación de las aguas del istmo de Panamá, per saecula saeculorum.

    Por otro lado, en un rincón del este europeo, en una guerra inútil (como todas), uno de los contendientes, en vías de agotar sus reservas humanas para el combate, ya ha equiparado un batallón de soldados humanos y soldados-dron.

    En síntesis, el peligro que corre hoy la humanidad no es que la inteligencia artificial (IA) sea dotada de sentimientos humanos y decida adversar o contender contra sus creadores, sino la deshumanización total del hombre, en el más estricto sentido de la palabra.

    El autor es abogado y analista político.

    Antonio Saldaña

    Última Hora

    • 21:25 España y Argentina, a la prórroga con Enzo Fernández expulsado Leer más
    • 21:20 El derecho a jugar: ciudades amigables con la niñez en Panamá Oeste Leer más
    • 20:49 Sorteo del domingo 19 de julio de 2026 Leer más
    • 20:45 La Ley de Murphy ya tiene cédula panameña Leer más
    • 20:43 Ideología, evolución y guerras Leer más
    • 20:05 Lisandro Martínez abandona la final por lesión en el minuto 44 Leer más
    • 20:01 Shakira, Madonna, Justin Bieber, Coldplay y BTS protagonizan el primer show de medio tiempo en la historia de los Mundiales Leer más
    • 18:50 Trump llega a la final del Mundial: ‘Es difícil apostar contra Messi’ Leer más
    • 17:56 Minuto a Minuto: Argentina y España definen la final en tiempo extra Leer más
    • 17:36 ¿Cuánto dinero recibe la selección campeona del Mundial 2026? Leer más