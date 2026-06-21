Idiocracia, redes sociales y la mina

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Más allá del debate sobre la mina, el conflicto expuso la fragilidad de las instituciones frente a la manipulación digital, la emocionalidad política y la creciente polarización social.

La crisis política en torno al proyecto minero en Panamá no puede entenderse solo como un conflicto ambiental o económico. Es la manifestación de un problema más profundo: la consolidación de una idiocracia, es decir, la normalización de decisiones públicas guiadas por impulsos, desinformación y emociones básicas, en lugar de evidencia, deliberación democrática y criterios técnicos. Este fenómeno prospera en un ecosistema dominado por redes sociales que premian la indignación, la simplificación y la viralidad.

La controversia sobre la mina mostró cómo la arquitectura digital actual puede amplificar tanto la protesta legítima como la manipulación estratégica. Las redes sociales ayudaron a articular un rechazo amplio al contrato minero, pero también fueron ocupadas por campañas coordinadas, narrativas falsas y operaciones de influencia orientadas a moldear la percepción pública. Así, la política se reduce a una disputa por controlar el flujo emocional de la conversación digital, mientras la responsabilidad pública cede ante la lógica de la visibilidad y la reacción inmediata.

Desde hace décadas, la teoría crítica de los medios advirtió que quien controlaba la prensa y luego la televisión obtenía un poder político capaz de fijar agendas y condicionar decisiones. Hoy ese poder ha cambiado de forma: las redes sociales ocupan ese lugar con mayor velocidad y penetración. El control ya no se ejerce solo sobre los contenidos, sino sobre los algoritmos que deciden qué ve la ciudadanía y bajo qué marcos interpreta la realidad. Por eso, quien domina esos algoritmos o influye en ellos mediante publicidad segmentada, compra de visibilidad o manipulación coordinada adquiere un poder simbólico que se convierte en poder político. Así, discursos financiados por intereses económicos se insertan en la conversación pública, se normalizan y terminan moldeando conciencias con inquietante facilidad.

En este contexto, la manipulación digital documentada por investigaciones periodísticas, como la ofensiva comunicacional descrita por La Prensa, muestra cómo actores presuntamente vinculados al proyecto minero desplegaron estrategias de captura simbólica: supuestamente a través de la compra de espacios mediáticos, financiamiento de contenidos, uso de cuentas falsas y movilización de influencers para imponer narrativas favorables. La ciudadanía, expuesta a mensajes diseñados para parecer espontáneos, participa muchas veces sin advertirlo en un espacio donde la frontera entre información y propaganda se vuelve borrosa. La deliberación democrática se degrada y la opinión pública se convierte en un terreno de disputa profundamente desigual, lo que refuerza la necesidad de regular la comunicación política digital y exigir transparencia en la publicidad pagada.

Desde la filosofía del derecho contemporánea, Jeremy Waldron ofrece claves para entender este deterioro. En Law and Disagreement, sostiene que las democracias necesitan instituciones confiables para gestionar el desacuerdo. Cuando esas instituciones pierden credibilidad por captura, incompetencia u opacidad, el desacuerdo se convierte en desconfianza sistémica. Eso fue precisamente lo que ocurrió en el debate sobre la mina: la percepción de que los órganos estatales actuaban sin controles efectivos transformó un conflicto jurídico, administrativo y ambiental en una impugnación más profunda de la legitimidad del sistema.

La idiocracia encuentra así un terreno propicio donde la emocionalidad sustituye a la deliberación racional. Pierre Bourdieu, desde la sociología crítica, ayuda a comprender cómo se disputan las percepciones públicas en contextos de alta conflictividad. Su noción de campo político y su teoría de la violencia simbólica explican cómo ciertos actores logran imponer significados y categorías como si fueran naturales. En el caso panameño, la mina se convirtió en un escenario de lucha por el capital simbólico: quién define qué significan “desarrollo”, “soberanía” o “interés nacional”. Las redes sociales actuaron como aceleradores de esa disputa al intensificar la pugna por definir de manera legítima la realidad pública.

Esto subraya que los actores políticos deben entender que la ciudadanía no es un conjunto de personas incapaces de pensar por sí mismas. Tratar al pueblo como intelectualmente dependiente reproduce la misma idiocracia que se critica. El poder, cuando no se somete a límites ni a autocrítica, embrutece: produce soberbia, desconexión y una ilusión de infalibilidad. En esos momentos, corresponde a la ciudadanía recordar a los gobernantes que el poder reside en el pueblo y que ellos son solo administradores temporales de la cosa pública, obligados a actuar con la prudencia y responsabilidad de un buen paterfamilias.

De ahí surge una pregunta incómoda: ¿qué tipo de régimen aparece cuando convergen corrupción estructural, incompetencia política y manipulación comunicativa? Algunos lo llaman cleptocracia; otros, kakistocracia. Pero también puede entenderse como una idiocracia, donde la degradación deliberativa, la manipulación emocional y la captura algorítmica sustituyen a la racionalidad pública. En ese contexto, la ciudadanía se vuelve el último dique de contención frente al deterioro institucional, recordando que la legitimidad democrática no se hereda ni se compra: se ejerce y se exige.

La mina se convirtió así en un catalizador de tensiones acumuladas. La debilidad de los controles institucionales, la opacidad en la toma de decisiones y la percepción de captura del Estado facilitaron que el conflicto se interpretara como símbolo de un deterioro más profundo. En una idiocracia, la complejidad se percibe como amenaza, la técnica como obstáculo y la deliberación como pérdida de tiempo. Las redes sociales intensifican estas distorsiones al premiar la polarización y la emocionalidad extrema, hasta convertir el debate público en un espectáculo en el que importa más el alcance que la razón.

El estallido social demostró, sin embargo, que la ciudadanía panameña conserva una notable capacidad de movilización y resistencia democrática. La presión pública logró revertir decisiones que parecían inamovibles y obligó a las instituciones a responder. Pero incluso ese logro revela una paradoja: en un sistema donde la idiocracia avanza, la protesta termina siendo el único mecanismo efectivo de control mientras los canales institucionales se erosionan. La democracia acaba funcionando a golpe de trending topic, no de procedimientos.

El desafío para Panamá y para cualquier sociedad atrapada entre la idiocracia y la hiperconectividad es reconstruir un espacio público en el que la información verificada, la deliberación razonada y la responsabilidad política recuperen centralidad. Eso exige fortalecer las instituciones, comprender con inteligencia el ecosistema digital y promover una ciudadanía crítica capaz de resistir la manipulación emocional. La mina fue y es un episodio grave; la idiocracia, una estructura. Mientras esta permanezca intacta, cualquier conflicto futuro encontrará un terreno fértil para repetir las mismas dinámicas de desinformación, polarización y desgaste democrático.

El autor es abogado, docente y doctor en Derecho.