“A los que ignoran, enseñadles todo lo que podáis; la sociedad es culpable de no dar enseñanza gratis: es responsable de la noche que produce”. Frase de Los Miserables del escritor francés Víctor Hugo, que me hace reflexionar sobre tantos temas, pero uno en especial con más intensidad: la extinguida voluntad de alcanzar el establecimiento de la ley de educación sexual en Panamá. No hace falta imaginar una menor de edad esperando una criatura. Solo con sentarnos en cualquier sitio público podemos observarlas, no como casos aislados, sino que pertenecen a un creciente menospreciado conjunto que forma parte de nuestra sociedad. Sin temor a equivocarme, puede usted entrar a cualquier maternidad en este país y no falta el cuadro de una niña arropando a su bebé, cual si fuera uno de sus muñecos de una no tan alejada infancia. Esto sin dejar por fuera los tristes casos en los que el recién nacido es diagnosticado con una infección de transmisión sexual, desde las que se pueden resolver en un determinado período, hasta las que los acompañarán el resto de sus días. Ahora abandonarán aquellas instalaciones de salud, dos individuos con un futuro incierto; como dirían algunos: “otra carga para la sociedad”, “un subsidio más”, “futuros vagos que tendremos que mantener…”.

¿Y qué hicimos para evitar el problema? Nada. Nada hacemos la mayoría de los que tenemos o tuvieron la oportunidad de recibir una educación integral, tanto en algún centro educativo, como aquellos con padres preocupados, dedicados e interesados en el hogar. Nos ubicamos desde el pedestal de nuestra suerte a juzgar, a señalar; menospreciando con todo el vigor la increíble oscuridad con la que la ignorancia se aferra e influye a los menos educados. Subestimamos el poder que tenemos como individuos para transmitirle un mensaje a una desfavorecida persona, subestimamos el alcance de la unión del pueblo por una causa justa. Recién nos dimos cuenta de que se puede, por ejemplo, con la marcha contra la corrupción. Ojalá ese sea el primer y no único paso para iniciar un extenso camino, porque es así: una inversión a largo plazo, hacia un pueblo con más luces, uno que esté consciente de su derecho a la educación, empoderado de su salud reproductiva, dueños de sus futuros y no víctimas de las circunstancias.

Puede que sea un tema mil veces mencionado, pero así mismo, mil veces olvidado. No hace falta parlotear con números, cifras que todos ya conocen, que suenan impactantes de aquellos miles mencionados en reportajes al final del año. Perturba cómo la vida de unos solo cuenta para aumentar dígitos. A los que ignoramos: imaginen un país en el cual a todos les importen los temas en común, con participación ciudadana activa, donde no se permita el abuso al pueblo, puesto que todos saben, todos conocen, todos se informan; no ignoremos, pues, a esas niñas y sus criaturas, no ignoremos a aquellas en riesgo, no dejemos que se pierdan en la noche que producimos.

La autora es estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá.