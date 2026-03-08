Igualdad como motor del desarrollo humano

Exclusivo Suscriptores

El desarrollo humano parte de una idea sencilla: se construye cuando cada persona puede ejercer sus derechos, acceder a oportunidades reales y vivir una vida digna. Esta aspiración solo se materializa cuando las oportunidades se distribuyen de manera equitativa y sin discriminación. Por ello, la igualdad entre hombres y mujeres no es un complemento ni un capítulo aislado de las políticas públicas: es un motor esencial del desarrollo humano.

Cuando mujeres y niñas acceden en igualdad de condiciones a la educación, la salud, el empleo digno y la toma de decisiones, el impacto se expande más allá de ellas mismas. Mejora la resiliencia de los hogares, la productividad de los territorios y la cohesión social. La igualdad amplía capacidades y multiplica posibilidades. Esta realidad también se refleja en Panamá, donde avanzar hacia la igualdad constituye un pilar fundamental del desarrollo humano.

En el país, el avance ha sido constante, aunque persisten brechas importantes en el acceso a empleos de calidad, en ingresos, en participación política y en recursos productivos. Además, el trabajo doméstico y de cuidados recae aún mayoritariamente en las mujeres, lo que limita su tiempo y participación plena en la sociedad. Estas desigualdades se profundizan en zonas rurales, comunidades indígenas y contextos de pobreza.

Aun así, Panamá avanza. Desde las instituciones públicas, las organizaciones sociales, el sector privado y las comunidades se han fortalecido marcos normativos y capacidades que sitúan la igualdad entre hombres y mujeres como pilar del desarrollo humano. En este proceso, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha acompañado al país con asistencia técnica, herramientas de gestión y generación de evidencia, alineadas con las prioridades nacionales.

Este acompañamiento se refleja en políticas estratégicas como la Política de Igualdad de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación; el Plan Nacional de Género y Cambio Climático; el Plan de Género y Biodiversidad; y el Protocolo Interinstitucional de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en la Vida Pública. Estas herramientas fortalecen las capacidades institucionales y aseguran que la igualdad esté presente en sectores clave del desarrollo sostenible, desde la ciencia y la innovación hasta la acción climática y la protección de la biodiversidad.

Asimismo, iniciativas como el Sello de Igualdad de Género acompañan a organizaciones públicas y privadas en la mejora de su gestión, fortalecen la productividad y contribuyen a entornos laborales más seguros y equitativos. Estos avances amplían oportunidades para las mujeres, pero alcanzar una igualdad plena exige también transformar las normas sociales.

Este es uno de los desafíos más profundos. Las expectativas tradicionales sobre el rol de las mujeres en el cuidado aún limitan su acceso al empleo, al liderazgo y a la participación plena. Por ello, Panamá impulsa acciones para transformar estas normas e incorporar la economía del cuidado en la planificación pública. Desde el PNUD acompañamos estos esfuerzos con evidencia, metodologías y programas que promueven una corresponsabilidad más equitativa.

La igualdad entre hombres y mujeres es además un factor determinante frente a los retos globales. En cambio climático, biodiversidad y gestión de riesgos, el liderazgo de las mujeres —especialmente en territorios rurales e indígenas— es clave para construir resiliencia y soluciones sostenibles. Reconocer y potenciar ese liderazgo es una cuestión de justicia y de eficacia.

Compromisos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible han establecido con claridad que no hay desarrollo humano posible sin igualdad. Los Informes sobre Desarrollo Humano del PNUD muestran que los países con mayores niveles de igualdad de género registran mejores indicadores sociales, económicos y ambientales. La igualdad no es una meta posterior al desarrollo; es el camino para alcanzarlo.

En este marco, el llamado global del Día Internacional de la Mujer de este año —“Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas”— cobra aún más fuerza. Nos invita a reconocer que la igualdad es una responsabilidad colectiva y una tarea urgente. Significa garantizar derechos hoy, reparar injusticias históricas y actuar con decisión para construir un futuro más inclusivo.

La autora es representante residente del PNUD en Panamá.