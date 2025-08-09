Ileana Gólcher o la soberanía de la cultura

A inicio de la década de los 1990, cuando empecé como colaborador de La Prensa, conocí a Ileana Gólcher. Eran los años de post invasión. La Prensa tenía muchos colaboradores que ayudaban a construir el periódico. Pero Ileana Gólcher, Rodrigo Noriega y yo teníamos un especial compromiso de publicar artículos de cultura y educación. En esos tiempos conocí a periodistas y escritores importantes como Herasto Reyes (q.e.p.d.), Tristán Solarte, Raúl Leis, Guillermo Ros-Zanet, Abdiel Zárate y Juan Luis Batista. Con ellos aprendí a escribir y pensar.

Con Rodrigo Noriega y Herasto Reyes, por ejemplo, hablábamos de temas políticos y culturales. Y con Ileana Golcher los temas sobre educación, la importancia de la lectura, de los derechos de las mujeres y las luchas por las cosas relacionadas a temas sociales, eran el desayuno, el almuerzo y la cena. No faltaban las tazas de café acompañadas de pan tostado en alguna cafetería. Yo era joven. Tenía mucha sed de aprender y conocer. En pocas palabras, estaba bien acompañado.

La historia de un país se escribe con palabras. Su memoria y sus valores se representan desde las luchas y el compromiso de sus educadoras y defensoras sociales que son artesanas de la palabra. Ileana Gólcher fue una de esas artesanas que le dio sentido y forma a la palabra: Panamá. Educadora, periodista, escritora y activista incansable, dedicó su vida a construir una sociedad más justa, equitativa y soberana. Para ella la palabra era fundamental para impulsar cambios y transformaciones desde las aulas, los medios de comunicación y los espacios culturales como las bibliotecas.

Por eso, años después, se encendería en ira cuando ella misma descubrió que la biblioteca del Instituto Nacional había desaparecido en uno de los actos más salvajes contra cultura que quedará registrado en un capítulo infame de la historia cultural de Panamá. Ileana fue una defensora de la cultura, de los derechos culturales y la soberanía.

Ileana Gólcher tenía una convicción: la educación como herramienta de transformación. Por eso, desde su labor como docente universitaria, no solo enseñó técnicas de redacción e investigación social, también promovió una pedagogía liberadora, crítica y consciente del papel de la educación en la construcción de ciudadanía. Basta con consultar su bibliografía para darse cuenta de que para ella educar no era simplemente transmitir conocimientos, sino formar sujetos capaces de cuestionar, resistir y proponer nuevas formas de convivencia social.

Creía profundamente en el poder de la palabra como canal de transformación y de liberación. Apelaba por una educación anclada en la realidad nacional, en la memoria y la historia del país y en la convivencia cotidiana de las comunidades. Ella sabía leer el mundo. Reconocía el poder de la literatura para confrontar la desigualdad y las injusticias. Supo imaginar horizontes más justos para los panameños.

Otro de los pilares fundamentales de su pensamiento fue la lucha por la equidad de género. En su obra Mujeres que se atreven: En busca de la equidad (1997), Gólcher visibilizó el papel de las mujeres panameñas que, en distintos espacios, han desafiado las estructuras patriarcales. A parte de ser un estudio reivindicador de historias de éxito, la obra construye la memoria colectiva de resistencia femenina, muchas veces silenciada por la historia oficial. Para Ileana la desigualdad de género era una de las brechas sociales que frenan el desarrollo humano.

Defensora de la libertad de expresión, no dudó en denunciar las injusticias, la discriminación y las políticas que atentaban contra los derechos de las mayorías. Consciente del papel de los medios en la formación de opinión pública, su trabajo buscó siempre sembrar conciencia, promover la reflexión y motivar a la acción.

Su producción literaria también reflejó ese compromiso. Libros como Travesía Literaria por el Canal de Panamá (1997) o Este país, un canal: Encuentro de culturas (1999), son ejemplo de una literatura que no se desvincula de la idea de la importancia de ser un país soberano. En toda su obra hay pinceladas desde una perspectiva crítica y amorosa. Con ello, aportó a la soberanía cultural del país, reafirmando las raíces panameñas y el valor de sus pueblos originarios.

Para ella, la cultura era un eje central de la soberanía y la autodeterminación. Por eso reivindicó el valor de las tradiciones, de los saberes populares, de las historias de los pueblos indígenas y campesinos. De allí su compromiso inquebrantable con los derechos humanos, no solo desde lo teórico, sino desde la acción. Entendía los derechos humanos como la base ética desde donde se debía evaluar toda acción educativa, política o económica. No hubo tema de relevancia social que le fuera indiferente: la pobreza, la educación, la exclusión, la discriminación, la violencia contra las mujeres, el deterioro ambiental y la deshumanización del sistema.

Ileana Gólcher fue mucho más que una educadora: fue una constructora de futuro. Con la muerte de Ileana Golcher muere una parte de la cultura, la identidad y la educación. Muere una bandera de lucha por la lectura y la investigación. Muere el coraje y el valor que defendió a las bibliotecas y el valor del libro. Con su partida se va un importante pilar que sostenía nuestros valores éticos y cívicos. Adiós querida, Ileana. Ojalá tengamos el valor y fuerza que tú tuviste para seguir luchando por Panamá.

El autor es escritor.