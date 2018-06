La importancia de los manglares

La ciudad de Colón se ha visto afectada por inundaciones que no solo han tenido un impacto negativo en la infraestructura de la ciudad, sino también en los residentes. En enero de este año, alrededor de mil 300 viviendas fueron perjudicadas por las lluvias ( La Prensa, 10 de enero de 2018). Hay que cuestionar y entender todos los factores que crean esta circunstancia para entonces buscar alternativas que lo prevengan en el futuro y, por ende, mejoren el día a día de los ciudadanos. Todo acto tiene una consecuencia y la destrucción de manglares es, en mi opinión, la principal causa de las inundaciones en esa ciudad. Los manglares ocupan una porción pequeña del mundo, pero son de las áreas más valiosas e importantes para la protección de las costas.

El istmo de Panamá necesita de esta protección ecológica para seguir creciendo y aportando a la economía y cultura del país. Estas áreas de manglar además traen impactos positivos en relación al cambio climático y su consecuente incremento del nivel del mar, ya que son de las que más absorben el dióxido de carbono de la atmósfera para luego almacenarlo en la tierra. Esto es vital, debido a que cuando ocurre, la retención de agua de la tierra aumenta y ayuda a controlar diferentes cuerpos de agua, como lluvias y sus consabidas inundaciones; entre más carbono es acumulado, más altos son los niveles de almacenamiento en la tierra. Estos son algunos de los varios servicios que los manglares traen al país, otros incluyen: la preservación de la calidad del agua, la prevención de la erosión, la regulación del clima, la aportación a la biodiversidad, entre otros (Yáñez-Arancibia, 1999).

Es atinado recalcar que hay otros factores, indicadores tales como la infraestructura de la ciudad y su sistema de drenaje, que afectan o empeoran el nivel de daño que traen las inundaciones. Su arreglo es necesario, pero insuficiente para excusar la destrucción de un área de manglar; los dos sistemas deben trabajar juntos para poder aliviar, mitigar y mejorar la situación. Potencialmente, un nuevo sistema de drenaje moderaría parte de la condición actual de las inundaciones, pero jamás protegería a la ciudad de futuros eventos; la barrera ecológica de los manglares sobrepasa el control sobre el agua de escorrentía. En los últimos 17 años, por ejemplo, se han removido alrededor de 2 mil 500 hectáreas de manglar en el distrito de Colón, “para la construcción de puertos y la expansión de la Zona Libre”, permitiendo que esta sea mucho más susceptible a inundaciones que antes ( La Prensa, 10 de enero de 2018).

No debemos permitir que se pierdan más de estas áreas a desarrollos urbanos o proyectos que no las protejan en su diseño y ejecución, a la tala ilegal y mucho menos a su deterioro por falta de mantenimiento. La carrera de arquitectura del paisaje, por ejemplo, es una de las herramientas que toma no solo el factor ecológico en cuenta en sus diseños, sino también el económico y cultural y por esto, su introducción en Panamá es necesaria e ideal. La mitigación del daño actual es posible con estrategias de restauración, reforestación, aforestación, entre otras. Como ciudadanos hay que diseminar la información sobre la importancia de estas áreas y protegerlas también a un nivel individual, realizando actos sencillos como no botar basura en las calles o ríos.

Hasta ahora nuestros actos han tenido consecuencias ambientales negativas y si permitimos que continúe la tala de manglares o su debilitamiento, Colón y otras áreas de Panamá van a seguir inundándose.

El cambio climático contribuye a la subida del nivel del mar, y en los próximos años va a ser crucial cómo se responde a esto.

Los desarrollos urbanos están tomando sus decisiones basadas en beneficios a corto plazo, sin tomar en cuenta que a largo plazo los costos financieros pueden incrementar después de un evento natural tanto al país como a los que construyen.

Existen formas de llegar a una situación donde se sigan obteniendo los beneficios que brindan los manglares junto a desarrollos urbanos, de una manera sostenible. Sigamos conociendo más sobre las mismas y empecemos a cuidar la riqueza que todavía poseemos. Al hacerlo, nos cuidamos a nosotros mismos.

La autora es Harvard Graduate School of Design